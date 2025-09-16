Blogueirinha está em Belém para acompanhar o show de Mariah Carey
A influenciadora postou em seu perfil pessoal um vídeo em que aparece embarcando e chegando à capital paraense
Na semana em que o Pará será palco do festival "Amazônia Live - Hoje e Sempre", que une música, cultura amazônica e ação climática, a influenciadora Blogueirinha, postou um vídeo no qual aparece embarcando rumo à capital paraense. O vídeo publicado nesta terça-feira (16), mostra que a influenciadora embarcou na companhia de um amigo para prestigiar a apresentação de Mariah, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara. O espetáculo será realizado em um palco flutuante no formato de vitória-régia, embelezado pelo ao pôr do sol das ilhas de Belém.
Ao chegar em Belém, Blogueirinha ficou encantada com a decoração do aeroporto de Belém. "Olha que aeroporto bonito, gente. Vontade de tomar um banho aqui que dá", disse a influenciadora ao ver um chafariz. Além disso, ela também mostrou o hotel em que está hospedada e prometeu novos vídeos sobre a sua experiência no estado do Pará, já que o show de Mariah Carey será apenas nesta quarta-feira (17).
