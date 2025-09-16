Mariah Carey deixa hotel para fazer último ensaio antes do Amazônia Live

Na tarde desta terça-feira (16), a artista internacional, Mariah Carey, deixou o hotel em que estava hospedada na avenida Nazaré e seguiu para o palco flutuante no rio Guamá. Ainda hoje, a cantora deve realizar um ensaio para ajustar os últimos detalhes antes de sua apresentação. De longe, Mariah apenas acenou para alguns fãs que aguardavam a sua aparição desde ontem (15) à noite.

A cantora desembarcou em Belém na noite da última segunda-feira (15) e gerou um intenso movimento nas redes sociais, com diversos fãs comentando e compartilhando registros dela no hotel. Na tarde desta terça (16), a artista acenou para alguns fãs que permaneceram no local desde de manhã na esperança de conseguir uma foto ou um autógrafo. Mariah se apresenta nesta quarta (17) no palco flutuante montado no rio Guamá, em Belém.

