O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fãs aguardam Mariah Carey na porta de hotel em Belém

Admiradores se reúnem no local na expectativa de ver de perto uma das vozes mais marcantes do pop mundial

Laura Serejo
fonte

Fã-clube 'Mariah Carey Belém' aguardando em frente ao hotel (Foto: Tayná Lane | Especial para O Liberal)

A cantora Mariah Carey desembarcou em Belém na noite desta segunda-feira (15) para ser a atração principal do evento Amazônia Live – Hoje e Sempre, que acontece na quarta-feira (17). Desde a chegada, a presença da artista mobiliza vários fãs em frente ao hotel onde está hospedada, no bairro de Nazaré. Admiradores se reúnem no local na expectativa de ver de perto uma das vozes mais marcantes do pop mundial.

A estudante Natália Furriel planeja uma homenagem futura à artista. “Sou fã da Mariah Carey desde criança. São 30 anos acompanhando a carreira dela. Agora estou grávida e vou dar o nome da minha filha de ‘Mariah Carey’ em homenagem a ela”, contou emocionada.

Entre os presentes também está o publicitário Gabriel Lohan, integrante do fã-clube Mariah Carey Belém. Ele lembra que acompanha a artista desde a infância e que o grupo chegou ao hotel ainda na noite de segunda-feira. “Ontem ficamos aqui até meia-noite, mas ela não desceu. Voltamos hoje cedo e vamos ficar na expectativa de conseguir um abraço, um autógrafo ou pelo menos um tchauzinho”, relatou.

Segundo os fãs, a intenção é permanecer em frente ao hotel durante todo o dia e até acompanhar possíveis deslocamentos da cantora. “A gente pretende ver quais vão ser os passos dela: se vai sair para almoçar, jantar ou fazer passagem de som. Estamos tentando descobrir”, completou Gabriel.

O decorador Marcos Ferreira, também integrante do fã-clube, enfatiza a dedicação do grupo. “Uma coisa certa: não vamos desistir até conseguir nosso autógrafo ou uma foto com ela”, contou.

A chegada de Mariah Carey a Belém gerou grande repercussão nas redes sociais, onde fãs seguem compartilhando registros e comentários sobre a movimentação.

.
