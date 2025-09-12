Amazônia Live: veja onde assistir ao show de Mariah Carey em Belém

Na próxima quarta-feira (17 de setembro), as águas do Rio Guamá, em Belém, serão palco do Amazônia Live – Hoje e Sempre. Realizado pela Rock World, produtora responsável por festivais como Rock in Rio e The Town, o evento une música, cultura e conscientização ambiental em uma grande celebração à maior floresta tropical do planeta.

Com transmissão ao vivo para todo o mundo, o espetáculo começa às 18h15.

Onde assistir ao Amazônia Live 2025

Sob o comando de Guilherme Guedes e Laura Vicente, o evento será transmitido ao vivo para todo o Brasil pelo Multishow e pelo Globoplay, com sinal aberto no streaming.

Já a TV Globo exibirá os melhores momentos logo após o programa Estrela da Casa, com apresentação de Kenya Sade e Milton Cunha.

Além dos shows, o público também poderá acompanhar reflexões sobre a importância da preservação da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta.

Palco e atrações

Com formato de vitória-régia flutuante, o palco, batizado de Palco Folha, simboliza a força e a beleza da região amazônica. A programação traz Joelma na abertura, acompanhada de Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, artistas emblemáticas da música paraense. A grande atração internacional da noite será Mariah Carey, que promete uma performance histórica transmitida mundialmente.



