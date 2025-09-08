Joelma compartilha ensaio do ‘Amazônia Live’ com Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

Os preparativos para o Amazônia Live, criado pelo The Town em parceria com o Rock in Rio, estão avançando com ensaios intensos para o evento, criando uma alta expectativa nos fãs. Na noite desta segunda-feira (8), a cantora Joelma compartilhou em suas redes sociais registros do ensaio que contou com a participação de Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara.

As quatro artistas paraenses irão se apresentar no dia 17 de setembro, em Belém, no show intitulado “Encontro de Gerações”. A apresentação será realizada sobre as águas do rio Guamá, em um palco flutuante com formato de vitória-régia. O evento ainda conta a participação internacional de Mariah Carey.

Em seu perfil, Joelma publicou uma série de fotos com as colegas de palco e escreveu: “Do Pará para o mundo! Essa é a energia que nasceu aqui em Belém e vai ecoar Amazônia Para Sempre e no @thetownfestival. Hoje foi dia de ensaio em casa e com muita emoção”.

A cantora também atiçou a curiosidade dos fãs para possíveis surpresas. “Preparem o coração, porque vem muita coisa incrível por aí!”, finalizou.

Além das fotos, nos Stories Joelma compartilhou um vídeo de Zaynara em que as quatro aparecem cantando e dançando juntas, com Gaby Amarantos e Dona Onete formando o centro da apresentação.