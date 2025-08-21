Música em Belém: Saiba quais são os principais festivais musicais deste segundo semestre

O segundo semestre dos paraenses é marcado pela realização de diversos festivais de música, como o Psica, o Se Rasgum e tantos outros. Em 2025, com a realização da COP 30, outros eventos estão sendo preparados e ocorrerão às vésperas da conferência, como é o caso do “Amazônia Live”, que terá shows de Ivete Sangalo, Joelma e Mariah Carey. Além desses festivais, outros eventos devem agitar os paraenses e seus visitantes, como o “Pagode de Mesa” e o “Marine Sunset”.

Criado pelo Rock in Rio e pelo The Town, o festival "Amazônia Live" mistura a cultura amazônica e a ação climática, com o objetivo de transformar a atenção em atitude a favor da floresta e dos povos da região. O festival será transmitido ao vivo, enquanto um documentário estará em produção, marcando o início da contagem regressiva para a COP 30.

Com dois momentos principais, a programação começa no dia 17 de setembro, com apresentações sobre as águas do Rio Guamá, em um palco flutuante em formato de vitória-régia. Entre as atrações confirmadas estão Dona Onete, Gaby Amarantos, Mariah Carey e Zaynara. Já o segundo momento do “Amazônia Live” será no dia 20 do mesmo mês, desta vez com apresentações no estádio do Mangueirão, com Ivete Sangalo, Viviane Batidão e Lambateria Baile Show.

Os dois dias do evento serão transmitidos para todo o Brasil, e um documentário exclusivo será lançado nos meses seguintes, contando detalhes dos bastidores e da produção, com destaque para a cultura regional e a importância da preservação da floresta.

Além do “Amazônia Live”, outro importante festival de música do segundo semestre de 2025 — consolidado como um dos mais relevantes da região amazônica — é o “Festival Psica”. Para este ano, a organização do evento já confirmou participações de BK, Evinha, Mano Brown, Marina Sena e Wanderley Andrade. Com a proposta de valorizar a produção musical da região Norte do Brasil e promover encontros inéditos, a lista de confirmados inclui ainda Célia Sampaio, Melly, Terno Rei, Patrícia Bastos, Ronaldo Silva, Trio Manari, Voo Livre, Batucada Misteriosa & Toró Açú e D’água Negra.

Com o tema “Retorno da Dourada”, o foco desta edição mantém-se no protagonismo da cultura preta e periférica da Amazônia. Dessa forma, a confirmação de Mano Brown no line-up reforça a identidade do festival e realiza um sonho da direção do Psica, que sempre desejou contar com o artista. O "Festival Psica" ocorre nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, com programações divididas entre a Cidade Velha e o estádio Mangueirão.

Outro festival do segundo semestre, que antecede o “Amazônia Live”, é o “Festival Se Rasgum”. Nascido do encontro de amigos apaixonados por música alternativa, o evento consolidou-se como um festival que aposta na diversidade, inovação e conexão entre artistas regionais, nacionais e internacionais. Neste ano, está confirmada a presença de Teenage Fanclub, Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, Valesca Popozuda, Móveis Coloniais de Acaju, Suraras do Tapajós, Fernanda Abreu, Otto, entre outros.

Em paralelo ao festival, ocorrerá a estreia da Conferência Internacional de Música da Amazônia Legal (Alma). A programação gratuita é voltada para a economia criativa, a sustentabilidade e o setor musical, com o objetivo de fortalecer o mercado cultural amazônico às vésperas da COP 30. A programação estratégica inclui painéis, showcases e shows abertos ao público, com participação de nomes do Brasil e do exterior.

Para os amantes de pagode, no dia 13 de setembro, em celebração aos 4 anos do “Pagode de Mesa”, Mumuzinho se apresenta com sua nova turnê. Além dele, outros artistas convidados se apresentarão no palco da Assembleia Paraense, na Roda de Samba do Nosso Tom. Além do aniversário do “Pagode de Mesa”, o “Marine Sunset” acontece no domingo (12) do Círio, em outubro, com o grupo Di Propósito, Dilsinho, É o Tchan, Mariza Black, Marvvila e Thiago Soares. As apresentações começam às 16h, e os ingressos podem ser comprados pelo site da Bilheteria Digital.

Com um segundo semestre repleto de eventos, a população e os visitantes da capital paraense terão uma vasta diversidade de programações. Além dos festivais, o estado do Pará conta com o Círio de Nazaré, que reúne milhares de fiéis pelas ruas de Belém em outubro. Dessa forma, evidencia-se a riqueza e a diversidade cultural da região amazônica, em especial da cidade de Belém.