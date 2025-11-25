Katarina Harmony realiza sonho e brilhará como musa na Unidos da Tijuca em 2026

A Unidos da Tijuca oficializou a entrada de Katarina Harmony no time de musas da escola para o Carnaval 2026. A sambista, que soma sete anos de atuação na agremiação do Borel como destaque de alegoria, passa a ocupar mais um posto de destaque pela amarelo ouro e azul pavão, para Katarina a frase Tijuca faz esse sonho acontecer.

A musa iniciou sua trajetória no carnaval ainda criança, aos 7 anos, desfilando pela Estrelinha de Padre Miguel. A partir daí, consolidou um caminho de evolução dentro do universo do samba, acumulando experiências em diferentes funções e se firmou como destaque na Unidos da Tijuca, posição que seguirá exercendo, agora como musa.

“Cheguei à Unidos da Tijuca como destaque de carro. Agora, depois de sete anos na escola, viver a emoção de desfilar como musa é muito especial. A Tijuca está realizando um sonho meu”, afirma Katarina.

A Unidos da Tijuca encerra o segundo dia de desfiles do Grupo Especial, no dia 16 de fevereiro de 2026, levando para a Sapucaí um enredo em homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira.

Com a confirmação de Katarina Harmony como musa, a escola reforça seu elenco e valoriza uma trajetória construída com vínculo, continuidade e dedicação ao pavilhão tijucano.