Ex-BBB paraense Marcus Vinicius revela 'Veteranos' que gostaria de ver no BBB 26; veja os nomes

Presente nos ‘Ensaios da Anitta’, realizados no Estádio do Mangueirão, em Belém, neste sábado (10), o ex-BBB paraense Marcus Vinicius falou sobre as expectativas para a estreia do Big Brother Brasil 26, e revelou quais 'Veteranos' gostaria de ver de volta ao reality. Os nomes deste grupo e dos Camarotes serão revelados na próxima segunda-feira (12), no dia da estreia do reality show. Já os Pipocas firam conhecidos um dia antes, no domingo (11), na 'Espiadinha BBB', antes do Fantástico.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Marcus Vinicius citou três nomes marcantes da história do programa: Ana Paula Renault, do BBB 16; Sarah Andrade, do BBB 21; e Ariadna Arantes, do BBB 11.

Segundo ele, os participantes têm perfis fortes e renderiam boas histórias em uma nova edição do reality. “São pessoas que eu acho que iam entregar bastante se voltassem”, comentou.

O paraense também falou sobre a possibilidade de voltar ao confinamento, caso surgisse um convite. “E eu também, claro. Se eu tivesse essa oportunidade, eu ia agora, saindo aqui dos ensaios”, disse, em tom bem-humorado.