Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ex-BBB paraense Marcus Vinicius revela 'Veteranos' que gostaria de ver no BBB 26; veja os nomes

O ex-comissário de borde falou sobre o reality durante show de pré-Carnaval da cantora Anitta

Hannah Franco
fonte

Marcus Vinicius afirmou que participantes citados teriam perfis fortes para um possível retorno (Hannah Franco / Especial O Liberal)

Presente nos ‘Ensaios da Anitta’, realizados no Estádio do Mangueirão, em Belém, neste sábado (10), o ex-BBB paraense Marcus Vinicius falou sobre as expectativas para a estreia do Big Brother Brasil 26,  e revelou quais 'Veteranos' gostaria de ver de volta ao reality. Os nomes deste grupo e dos Camarotes serão revelados na próxima segunda-feira (12), no dia da estreia do reality show. Já os Pipocas firam conhecidos um dia antes, no domingo (11), na 'Espiadinha BBB', antes do Fantástico.

VEJA MAIS

image Viviane Batidão é confirmada como convidada dos Ensaios da Anitta em Belém
Anúncio foi feito durante coletiva no Mangueirão e marca a estreia dos Ensaios da Anitta na Região Norte

image Anitta celebra estreia dos 'Ensaios' em Belém e confirma mais de 4 horas de show
Evento realizado na capital paraense abre oficialmente a programação do pré-Carnaval 2026 da cantora

image Anitta revela que irá vender looks dos Ensaios por 10% do valor
Turnê de pré-Carnaval começou na capital paraense e traz o tema “Cosmos”, com figurinos inspirados no universo astrológico

Em entrevista ao Grupo Liberal, Marcus Vinicius citou três nomes marcantes da história do programa: Ana Paula Renault, do BBB 16; Sarah Andrade, do BBB 21; e Ariadna Arantes, do BBB 11. 

Segundo ele, os participantes têm perfis fortes e renderiam boas histórias em uma nova edição do reality. “São pessoas que eu acho que iam entregar bastante se voltassem”, comentou.

O paraense também falou sobre a possibilidade de voltar ao confinamento, caso surgisse um convite. “E eu também, claro. Se eu tivesse essa oportunidade, eu ia agora, saindo aqui dos ensaios”, disse, em tom bem-humorado.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ensaios da anitta em belém

marcus vinicius bbb 24

cultura

celebridades

BBB
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BDAY

Xand Avião comanda o 'parabéns' de Belém em domingo de festa no Portal da Amazônia

Programação gratuita une a irreverência do Bloco Fofó de Belém à batida de Xand Avião e Carabao; confira os horários das apresentações

11.01.26 7h00

CASA CHEIA

Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

10.01.26 23h33

ENDOIDA

Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém

Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão

10.01.26 22h32

TREME O MANGUEIRÃO

Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'

A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite

10.01.26 21h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda