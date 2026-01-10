Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Percorrendo o Brasil inteiro ao longo de oito anos, chegou a vez de Belém ser sede do Ensaios da Anitta. Depois de muitos pedidos dos fãs, Anitta chega neste sábado (10), ao estádio Mangueirão, para a primeira apresentação da temporada 2026 e com ingressos esgotados. Ou seja, não é apenas um show, é o start da turnê que ainda vai percorrer mais 10 capitais do país.

Em Belém, a produção é da Link Produtora, que trouxe a estrutura completa para a cidade. Além disso, desde o anúncio o público se mobilizou para a festa, o que resultou nos ingressos esgotados.

"É uma grande satisfação para nós da Link Produtora ver Belém se destacando mais uma vez, recebendo um dos eventos mais desejados do Brasil e sendo a única cidade do Norte a ter esse privilégio até então. Foram anos de espera e acho que os Ensaios da Anitta chegou no momento certo! Esperamos que Anitta fique felize, satisfeita e empolgada com a energia do público paraense e tudo que estamos preparando e já marque a data do retorno no próximo ano!”, disse Rosalina Melo proprietária da Link.

“Sempre foi o nosso desejo levar os Ensaios para o Norte do país. E em 2026, finalmente, vai dar certo! O show em Belém será o primeiro dessa temporada de pré-Carnaval, então espero que eles fiquem tão felizes quanto eu de estarmos começando a turnê por lá. E não espero menos que muita jogação, barulho, dança e tudo que a ocasião pede, viu?", disse a artista em entrevista ao Gshow.

Em um formato de pré-Carnaval, os Ensaios da Anitta têm apresentações com mais de quatro horas; algumas, inclusive, já chegaram a bater seis horas de show. O palco é em formato 360 graus, o que aproxima o público da cantora. Além disso, o projeto já se tornou conhecido pelo line-up ilustre de convidados em que a girl from Rio recebe artistas de diversos gêneros da música, como pop, funk, trap, rap, sertanejo, piseiro, brega, axé e outros. Para este ano, a cantora já deixou claro que não vai divulgar antecipadamente os convidados.

“Este ano, galera, não tem esse negócio de anunciar a participação, não, entendeu? Este ano a gente não vai anunciar. Você vai, você vai ver a cantora Anitta", contou ela, durante um ensaio ao lado de sua banda.

"Aí, chegou e surpresa. Por quê? A gente anuncia, fica todo mundo enchendo o saco, falando 'não gostei'. [Mas] chega na hora, todo mundo canta, todo mundo se diverte. A pessoa que está reclamando nem vai ao show, mas está ali, reclamando. Este ano (...) não vou anunciar ninguém, vai ficar tudo 'desanunciado'. […] Quer a participação? Vai ao show, na hora você vai descobrir, é uma participação surpresa. Surpresa é isso, galera, cansei de anunciar pra vocês”, acrescentou.

Ou seja, só durante a apresentação é que serão conhecidos os convidados. Porém, uma das apostas é a cantora paraense Viviane Batidão. As duas lançaram, em novembro de 2025, a música “Só Pra Tu". O feat foi conhecido pelo público durante o Global Citizen Amazônia, realizado em Belém. “Só Pra Tu" foi lançada oficialmente em dezembro e entrou para o álbum da Anitta dos Ensaios. No YouTube, o lyric video oficial já tem quase um milhão de visualizações e, no Spotify, já foram mais de três milhões e meio de plays.

A variedade musical vai além dos convidados; também estará presente no seu repertório, que passeia por todo o seu catálogo de hits, mas também pelo universo das músicas carnavalescas de todo tipo.

“A minha época preferida do ano está chegando, gente! Eu sempre encontro um jeito de trazer a minha identidade, o meu jeitinho de ser, para os temas do meu Carnaval. O ‘Cosmos’ vem para representar o meu momento atual. Mas os mantras ficarão só nos memes, tá? Para 2026 podem esperar muita jogação, hits, looks belíssimos e aquele clima de folia que é marca desses shows”, festeja a artista.

Como citado por ela, Anitta escolheu este ano levar para os seus ensaios um tema que celebra a astrologia e o universo místico. Ao longo da turnê, ela deve apostar em figurinos icônicos, inspirados em diferentes elementos do zodíaco. Nas redes sociais, ela já deu um spoiler de como serão os looks: com muito brilho e pedraria.

"A verdade é que eu sempre fui ligada à astrologia, à energia, ao cosmos etc. Essa fase em que eu estou buscando mais conhecimento interior só veio para aumentar ainda mais esse desejo em volta desse tema! Mas estamos falando apenas de uma inspiração para a identidade visual, elementos de cenografia e, claro, as fantasias bafo, né? De jeito nenhum isso alteraria o DNA dos Ensaios, que é de muita animação, muita música… Aquele calor de folia que a gente ama", disse em entrevista ao Gshow.

Sempre ligada aos temas, Anitta entregou, ao longo dos anos, "Mulheres Fortes" (2023), "Escolas de Samba" (2024) e a "Maratona de Jogação" (2025).

Toda essa maratona de apresentações e intensas horas no palco pede de Anitta também uma preparação longa. O pré-Carnaval da artista começa muito antes de subir ao palco, com os cuidados que ela intensifica na sua voz e no seu corpo: "Os shows dos Ensaios chegam a passar das quatro horas de duração, então eu cuido para que meu corpo aguente e saia bem de shows tão longos. Foco muito na alimentação, que tem que ser leve, mas me dar energia. E também tenho um cuidado enorme com a minha voz e hidratação."

Para os Ensaios, Anitta tem um time dedicado exclusivamente às práticas de ESG (ambiental, social e governança), com uma campanha de doação de alimentos arrecadados via ingressos de meia-entrada solidária. A ação é desenvolvida em parceria com o Sesc Mesa Brasil, programa nacional de segurança alimentar e nutricional, que ficará responsável por toda a coleta, armazenamento e distribuição do que for doado.

Em 2025, os Ensaios da Anitta reuniram cerca de 250 mil pessoas e arrecadaram 80 toneladas de alimentos. Este ano, as doações serão destinadas a comunidades indígenas com a assessoria da equipe da Mídia Indígena. Os postos de coleta estarão localizados em todos os portões de acesso.

Agende-se

Data: sábado, 10

Hora: 16h

Local: estádio Mangueirão