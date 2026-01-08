Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ensaios da Anitta arrecadam alimentos para comunidades indígenas; conheça a ação

Doações podem ser feitas por meio da modalidade meia solidária; em 2025, ação arrecadou 80 toneladas de alimentos

Hannah Franco
fonte

Meia solidária dos Ensaios da Anitta arrecada alimentos para indígenas (Instagram/@anitta)

Os Ensaios da Anitta voltam a arrecadar alimentos para comunidades indígenas pelo segundo ano consecutivo. A ação social acompanha a temporada 2026 do projeto de pré-Carnaval, que começa neste sábado (10), em Belém, no Estádio do Mangueirão, onde os ingressos já estão esgotados.

A arrecadação ocorre por meio da modalidade meia solidária, na qual o público paga metade do valor do ingresso e entrega 1 kg de alimento não perecível no dia do evento. Os pontos de coleta estarão disponíveis em todos os portões de acesso.

A iniciativa é realizada em parceria com o Sesc Mesa Brasil, programa nacional de segurança alimentar e nutricional, responsável pela coleta, armazenamento e distribuição dos alimentos arrecadados. A destinação às comunidades indígenas contará com a assessoria da equipe da Mídia Indígena.

Na edição de 2025, os Ensaios da Anitta reuniram cerca de 250 mil pessoas ao longo da turnê e arrecadaram 80 toneladas de alimentos, segundo a organização do evento.

Como participar da meia solidária

Para contribuir com a ação, o público deve seguir os seguintes passos:

  • Escolher a opção “Meia Solidária” no momento da compra do ingresso;
  • Levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento;
  • Entregar a doação nos postos de coleta localizados em todos os portões de acesso.

A arrecadação ocorrerá em todas as cidades da turnê;.

Cultura
