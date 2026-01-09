‘O Brasil inteiro estará de olho’: Belém abre a turnê dos Ensaios da Anitta com megaestrutura

No início da semana, as carretas com a estrutura do Ensaios da Anitta chegaram a Belém, e a dimensão dos veículos chamou atenção. No sábado (10), Anitta se apresenta na capital paraense, dando início à turnê que irá passar por Fortaleza, Recife, Brasília, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.

Envolvendo centenas de trabalhadores, o Grupo Onda é a empresa responsável pela produção nacional da label, incluindo logística, montagem, dentre outros. A empresa é responsável por diversos eventos grandiosos, como a turnê “Sorriso Maroto As Antigas” e “Churrasquinho Menos é Mais”. Em Belém, a produção local é da Link Produtora.

“O mais importante a ser citado sobre logística é que temos 10 carretas dos ‘Ensaios’ que viajam o Brasil com palco, iluminação e som. Essas carretas se dividem para as duas cidades que têm show no final de semana e, assim que o evento termina, tudo é organizado para partir para a próxima praça. Então, até a escolha do local de cada final de semana é pensada para suportar esta logística. Fazemos tudo isso para garantir uma experiência com o mesmo nível de qualidade em todas as localidades. Belém é mais distante geograficamente, mas está tudo sendo planejado há meses para que tudo ocorra bem. Mais um ponto importante sobre os ‘Ensaios da Anitta’ é que temos a Rodamoinho e o Grupo Onda, que fazem todo o planejamento e gestão da label nacionalmente, e cada cidade conta com um parceiro que atua de forma complementar à nossa operação. Esta sinergia garante um padrão de entrega e uma eficiência na execução”, explica Diogo Duílio, um dos sócios e fundadores do Grupo Onda.

Os "Ensaios da Anitta" existem desde 2019 e, de acordo com a cantora, as músicas anuais sempre estão em uma mesma playlist, sendo incluídas de edição em edição. Esse pré-carnaval promovido pela cantora não tem um fim; ele é sempre renovado.

“O fato de levarmos para todos os shows a mesma estrutura de palco, som e luz já é, por si só, algo impressionante. Mesmo com todas as experiências do evento, a música ainda é o ponto central para a Anitta. Outra curiosidade que talvez o público não saiba é que o evento conta com um time dedicado exclusivamente às práticas de ESG (ambiental, social e governança). Temos uma campanha de doação de alimentos, arrecadados via ingressos de meia-entrada solidária. Além do espaço de atendimento médico, obrigatório em todos os eventos, criamos também o espaço de acolhimento, com uma equipe de psicólogos preparada para atender casos variados. É um tipo de serviço que esperamos que ninguém precise usar, mas que consideramos de extrema importância”, conta o sócio.

Sócios do Grupo Onda: Jaison Vieira, Diogo Duílio e Cristóvão Neto (Divulgação)

Para 2026, o tema é “Cosmos”, e de acordo com Diogo Duílio, a apresentação de Anitta terá presente na cenografia cores mais escuras com grande uso de LEDs.

“A primeira cidade [a receber a turnê], por si só, já carrega um grande comprometimento com a entrega, pois o Brasil inteiro vai estar de olho em todos os detalhes do show e do evento. É o nosso start! Conseguir atender uma nova cidade é uma alegria imensa. O público de Belém foi muito presente e participativo ao longo de toda a campanha, e sabemos que essa energia terá a mesma intensidade nos ‘Ensaios’”, finaliza Diogo Duílio.