Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

A influenciadora digital Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos, após complicações em decorrência de um câncer. A informação foi divulgada pelo marido, Lucas Borbas, no Instagram.

"Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre", escreveu Lucas na publicação.

Isabel compartilhava rotina com doença desde 2021, após ter sido diagnosticada com Linfoma de Hodgkin. Ala passou por um transplante de medula em outubro passado, e estava intubada na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR).

A jovem deixa o marido e um filho de 11 meses, Arthur, além dos pais, Miriam Kiekow e Joelson Veloso.

INFLUENCIADORA

Natural do Paraná, Isabel descobriu que tinha um linfoma de Hodgkin aos 15 anos e, mostrava sua vida com o câncer nas redes sociais. Ela também fazia um trabalho de conscientização sobre a doença, e passou por quimioterapias, e um primeiro trasplante de medula óssea.

Ao descobrir que o câncer era incurável, Isabel interrompeu o tratamento para realizar alguns sonhos, como se casar e ser mãe.