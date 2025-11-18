Circuito Carnaval Cidade Velha está confirmado com trio elétrico pelas ruas do bairro

O "Circuito Carnaval Cidade Velha", responsável por organizar os blocos do pré-Carnaval de Belém, está de volata ao bairro. Anunciado oficialmente nesta terça-feira (18), o primeiro bloco confirmado é o Kalango, que ganha a folia dia 24 de janeiro.

Mas a novidade maior é: que terá Carnaval de rua.

“O Kalango vai ganhar as ruas, sim, com trio elétrico e levando também um Carnaval mais democrático para que todos participem. É desse jeito que o nosso bloco é: unindo quem gosta de Carnaval e principalmente quem gosta de ir atrás do trio”, disse Carlinhos Belo, sócio fundador do Kalango.

VEJA MAIS

Outro bloco, comandando pelo Nosso Tom, chega com novidades para 2026. Além desse retorno para a Cidade Velha, ele ainda promete uma surpresa que será anunciada nos próximos dias, porém, o trio na rua está confirmado.

“Acredito que o carnaval só faz sentido se de alguma forma você trouxer democracia para ele. Logico que a gente precisa fazer uma engenharia de uma indústria que precisa capitalizar porque senão a conta não fecha. Mas acho que é super possível capitalizar e entregar para a cidade, através da rua, um pouco de democracia, para quem talvez só queria curtir isso e não queira comprar uma camisa para entrar no evento. Para mim isso tem importância”, analisa Júlio Cezar Patrício, vocalista do Nosso Tom.

Em 2025, os blocos comerciais do Circuito Carnaval Cidade Velha foram para o Circuito Porto Folia.