Musa do carnaval treina 1 hora com bambolês todos os dias para manter cintura 'fininha'

A influenciadora digital e musa da Escola de Samba Estácio de Sá, Ravena Hanniely, de 24 anos, decidiu contar a série de cuidados que leva diariamente para ter a cintura dos sonhos. Entre eles, estava a prática de utilizar o bambolê, que ajuda a manter o corpo firme e a “microcintura” que se tornou sua marca registrada.

“Faço o bambolê todos os dias depois do treino. É um exercício que me relaxa, melhora minha coordenação e, ao mesmo tempo, sinto que ele desenha ainda mais a silhueta. Com o tempo, percebi que o resultado fica mais visível quando mantenho essa constância”, explicou a musa Ravena Hanniely ao portal Uai Entretenimento.

Além do bambolê, a influenciadora revelou também que é adepta do treino de silhueta em “V”, que fortalece ombros e costas a fim de valorizar a cintura. “Comecei esse treino depois que me recuperei de alguns procedimentos, porque queria fortalecer o corpo e manter o resultado de forma natural. Ele ajuda a deixar o tronco mais desenhado e realça a cintura sem precisar focar só no abdômen”, disse.

Musa da Estácio de Sá

Antes de se dedicar de forma mais exclusiva aos exercícios para manter a cintura fina, a musa precisou passar por um período de recuperação após uma série de procedimentos estéticos realizados como forma de preparação para o Carnaval. Algumas das cirurgias de Ravena Hanniely incluíram uma lipoaspiração de alta definição e a remodelação da cintura, para destacar mais essa região.

Todos os cuidados e procedimentos estéticos foram escolhidos pela influenciadora porque em 2026 acontecerá a estreia da musa no carnaval carioca. “É uma emoção enorme realizar esse sonho e representar uma escola tão tradicional. Tenho me preparado com muito carinho e estou vivendo tudo isso como um dos momentos mais especiais da minha vida”, finalizou a musa carnavalesca da Estácio de Sá.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)