Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho, mais conhecida como Bella Longuinho, está na Tailândia para se recuperar de uma cirurgia de redesignação de sexo. A criadora de conteúdo adulto prometeu que vai mostrar tudo para os seguidores. Ela é uma das estrelas das plataformas +18.

Sobre o seu passado, ela chegou a se manifestar nas redes sociais: "Eu não apago minha história, eu a abraço. Amo cada pedacinho do que fui, porque tudo isso me trouxe até a mulher que sou hoje". A influenciadora ainda está em Bangkok se recuperando do procedimento cirúrgico, mas continua atualizando os fãs.

"Tirei meu piupiu e obviamente que eu não poder mostrar aqui, né? Mas nas minhas outras redes, no Only [Fans], no laranjinha [Privacy] sem tem. Eu sempre solto link nos Stories pra quem quiser", disse numa das suas aparições nas redes sociais.

Novos conteúdos de Bella Longuinho

Bella Longuinho antes de realizar a cirurgia de redesignação de sexo (Reprodução / Instagram @bella_longuinho)

A criadora de conteúdo adulto já tinha tudo planejado. Ela preparou um ensaio sensual antes de fazer a cirurgia na Tailândia. A expectativa é em relação aos novos ensaios, que só serão feitos após a cicatrização da área.

"Só vou esperar desinchar pra poder mostrar, não vou mostrar nada muito inchado. Mas vem aí", acalmou os fãs.

Ela explicou aos seguidores o motivo de ter escolhido um país estrangeiro para realizar o sonho de fazer a redesignação de sexo: "Vou responder a maior dúvida de todas: por que eu vim para a Tailândia, tão longe, fazer minha redesignação e tirar meu piu piu? Gente, aqui na Tailândia, eles são referência mundial nisso. Eles fazem essa cirurgia todo dia, então não tem chance de dar erro".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)