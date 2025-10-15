Capa Jornal Amazônia
Gracyanne Barbosa explica motivo de continuar treinando com apenas uma perna

Gracyanne reforçou que o foco é a saúde; entenda!

O Liberal
fonte

"Treinar o restante do corpo ajuda na circulação, na recuperação e até na mente", disse. (Imagem: Instagram/ @graoficial)

A musa fitness Gracyanne Barbosa voltou a chamar atenção nas redes sociais ao publicar vídeos treinando mesmo após uma lesão na perna. O conteúdo, que mostra a influenciadora realizando exercícios com apenas uma perna, dividiu opiniões e gerou críticas de parte do público.

Em resposta, Gracyanne explicou que o objetivo de continuar na academia não é forçar o corpo, mas manter a força muscular durante o período de recuperação. “Não é sobre estética ou ego. É sobre preservar o que construí com tanto esforço”, afirmou. Ela reforçou que todos os treinos vêm sendo feitos com acompanhamento profissional e respeitando os limites impostos pela lesão.

A atleta também comentou que, para quem vive do esporte, parar completamente pode prejudicar o processo de reabilitação. “Treinar o restante do corpo ajuda na circulação, na recuperação e até na mente. O movimento faz parte de mim”, disse.

Nos comentários, fãs e colegas de profissão apoiaram a postura da musa fitness, destacando sua disciplina e força de vontade. Outros, no entanto, alertaram para os riscos de uma retomada precoce das atividades físicas.

Gracyanne encerrou o desabafo agradecendo o carinho dos seguidores e reforçando que o foco é a saúde: “Quem me conhece sabe que não sou de desistir. Estou cuidando do meu corpo, da minha mente e voltarei ainda mais forte.

