Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gracyanne Barbosa compartilha detalhes de lesão no joelho após acidente no 'Dança dos Famosos'

Estadão Conteúdo

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, de 42 anos, compartilhou nas redes sociais detalhes sobre a lesão sofrida durante uma apresentação no quadro Dança dos Famosos. O acidente resultou no rompimento de um tendão no joelho e exigiu que a ex-mulher de Belo fosse submetida a uma cirurgia.

Ao responder perguntas de seguidores no Instagram, Gracyanne explicou que percebeu o problema durante o último giro da coreografia. "Ouvi um estalo muito alto e achei que meu joelho tivesse batido no do Linekee. Mas ele disse que não, e percebi que o barulho vinha do meu joelho. Só depois soube que se tratava do rompimento de um tendão", relatou.

Mesmo sentindo dor, a dançarina tentou finalizar a apresentação. "Na hora, só pensava em continuar. Todo mundo foi muito carinhoso. Foi um momento de dor, mas de apoio também. Mas já desconfiava que fosse algo mais sério", disse.

Cirurgia e recuperação

A lesão levou Gracyanne à sala de cirurgia. Nos Stories, ela contou que os primeiros dias do pós-operatório foram marcados por dores intensas. "É uma cirurgia que dói bastante. Ontem estava com muita dor. Recebi uma homenagem da bateria da União da Ilha e fiquei muito feliz. Essas mensagens têm feito toda a diferença", afirmou.

Visivelmente emocionada, a musa fitness agradeceu o carinho que tem recebido de fãs e colegas de trabalho, entre eles Luciano Huck, que acompanhou o episódio no Domingão. "Fico grata e feliz com esse carinho e essa força. Tenho certeza de que vou me recuperar 100% e que isso tudo tem um propósito. Sei que Deus não interrompe sonhos", declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

DANÇA DOS FAMOSOS

GRACYANNE BARBOSA

ACIDENTE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

TRAGÉDIA

Influencer, ex de jogadora da Seleção Brasileira, morre em grave acidente de carro

Rafaela Del Bianchi acumulava cerca de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Ela deixa uma filha

03.10.25 13h03

CÍRIO 2025

Fafá de Belém anuncia os artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2025; confira os nomes

Projeto criado pela cantora durante o Círio de Nazaré se consolida como uma das maiores celebrações do Pará

03.10.25 9h17

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

FAMOSOS

Papatinho é indicado ao Grammy com álbum que celebra o funk carioca

O álbum indicado está disponível nas plataformas digitais e conta com participações especiais como de Anitta e MC Marcinho

02.10.25 23h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRAGÉDIA

Influencer, ex de jogadora da Seleção Brasileira, morre em grave acidente de carro

Rafaela Del Bianchi acumulava cerca de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Ela deixa uma filha

03.10.25 13h03

CONDENADO

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Na época, a defesa de Jason alegava que o cozinheiro teria conhecido a menina em um app de relacionamento, mas que a vítima teria mentido a idade

03.10.25 9h07

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda