Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Influencer, ex de jogadora da Seleção Brasileira, morre em grave acidente de carro

Rafaela Del Bianchi acumulava cerca de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Ela deixa uma filha

Gabrielle Borges
fonte

Rafaela não utilizava o cinto de segurança no momento da batida, sendo arremessada para fora do carro. A morte foi confirmada no local. (Reprodução/Redes Sociais/@rafadelbianchi)

A influencer de treinos Rafaela Del Bianchi, de 27 anos, morreu em um grave acidente de carro na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (03/10). O veículo em que ela estava ficou completamente destruído. Ela não utilizava o cinto de segurança no momento da batida, sendo arremessada para fora do carro. A morte foi confirmada no local.

Uma passageira que acompanhava Rafaela estava com o cinto afivelado e foi levada para o Hospital Mário Gatti apenas ferimentos leves. Rafaela é ex-namorada da jogadora de futebol Kerolin, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira.

VEJA MAIS

image Influencer morre após cirurgia estética nos glúteos; dona de clínica é presa
Suspeita é de que substância sintética utilizada no procedimento causou reação inflamatória e a morte da paciente



image Influencer de 22 anos morre semanas após prever a própria morte
A polícia investiga as circunstâncias do acidente que matou a influenciadora



image Digital influencer internada em UTI após lipo morre aos 26 anos
Quadro de saúde da empresária havia piorado após a realização de uma segunda cirurgia para conter uma infecção generalizada


 

A jogadora Kerolin foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente. Segundo relatos de familiares e pessoas próximas, ela precisou ser amparada. Uma prima da influenciadora teria contado que Rafaela e Kerolin haviam passado parte da noite em uma casa noturna em Campinas.

Rafaela Del Bianchi acumulava cerca de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Ela deixa uma filha.
 

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.
 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Cultura

Acidente de carro

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

TRAGÉDIA

Influencer, ex de jogadora da Seleção Brasileira, morre em grave acidente de carro

Rafaela Del Bianchi acumulava cerca de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Ela deixa uma filha

03.10.25 13h03

CÍRIO 2025

Fafá de Belém anuncia os artistas confirmados para a Varanda de Nazaré 2025; confira os nomes

Projeto criado pela cantora durante o Círio de Nazaré se consolida como uma das maiores celebrações do Pará

03.10.25 9h17

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

FAMOSOS

Papatinho é indicado ao Grammy com álbum que celebra o funk carioca

O álbum indicado está disponível nas plataformas digitais e conta com participações especiais como de Anitta e MC Marcinho

02.10.25 23h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

SEXTOU!?

Festival Ambienta 2025 tem shows gratuitos nesta sexta (3) com Hamilton de Holanda e artistas locais

Layse e os Sinceros, Djuena Tikuna e Amazônia Jazz Band, além de mixagens DJ Estamyna animam público no Píer das Onze Janelas

03.10.25 9h00

CONDENADO

Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão

Na época, a defesa de Jason alegava que o cozinheiro teria conhecido a menina em um app de relacionamento, mas que a vítima teria mentido a idade

03.10.25 9h07

em família

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

24.09.25 17h25

CULTURA

3ª Domingueira em Belém terá shows de Thiago Costa, Pagode Vem pro Rolê e atrações infantis

Além da programação cultural, o evento promove sustentabilidade e cidadania

03.10.25 11h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda