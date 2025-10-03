Influencer, ex de jogadora da Seleção Brasileira, morre em grave acidente de carro

A influencer de treinos Rafaela Del Bianchi, de 27 anos, morreu em um grave acidente de carro na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (03/10). O veículo em que ela estava ficou completamente destruído. Ela não utilizava o cinto de segurança no momento da batida, sendo arremessada para fora do carro. A morte foi confirmada no local.

Uma passageira que acompanhava Rafaela estava com o cinto afivelado e foi levada para o Hospital Mário Gatti apenas ferimentos leves. Rafaela é ex-namorada da jogadora de futebol Kerolin, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira.

A jogadora Kerolin foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente. Segundo relatos de familiares e pessoas próximas, ela precisou ser amparada. Uma prima da influenciadora teria contado que Rafaela e Kerolin haviam passado parte da noite em uma casa noturna em Campinas.

Rafaela Del Bianchi acumulava cerca de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Ela deixa uma filha.



Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

