Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lorena Maria dispara sobre polêmica com irmã de MC Daniel: 'Sem noção'

Influenciadora rebate ofensas de Alícia X, irmã de MC Daniel em defesa do cantor

Eduardo Rocha
fonte

Lorena Maria: atitude impulsiva de Alícia X (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Ex-companheira do funkeiro MC Daniel, a influenciadora Lorena Maria manifestou-se após ter sido criticada pela cantora Alícia X, irmã do cantor. A empresária disse que segue sem acesso ao seu perfil no Instagram, mas que não deixa as polêmicas a abaterem. "Só quero seguir em paz", declarou. No final de semana, Lorena participou de uma feijoada comemorativa dos 68 anos da escola de samba Unidos de Padre Miguel.

Na avaliação da influenciadora, Alícia X tomou uma atitude "impulsiva" ao defender MC Daniel. Ressaltou que essa postura já era algo esperado. 

"Era de se esperar que ela defenda, né? E tá tudo bem. O que eu mais quero é viver em paz… [Achei] Meio sem noção sabe? Acabou tomando uma atitude impulsiva e tá tudo bem. Só quero seguir em paz e viver a minha vida, não gosto de olhar pra trás e tudo certo”, disse a influencer.

Polêmica

Alícia X resolveu entrar na briga entre Lorena e MC Daniel no final de outubro. Ela fez uma acusações contra a mãe de Rás, de apenas 9 meses - "Quem ama o fruto não pede, ainda na maternidade, pra médica se tem alguma injeção pra dar nos seios pra tirar o leite, porque não quer amamentar seu bebê", disparou a cantora.

A artista argumentou que se sustenta desde 2019, antes de o irmão ficar famoso com a música. "Eu já vivia do meu trabalho. Nunca precisei de um real dele pra nada. Aliás, não fui eu que pulei de funkeiro em funkeiro para estar na mídia", arrematou Alícia X.

"Tudo vai ser resolvido"

Já Lorena Maria relembrou a polêmica envolvendo sua ex-sócia. A influenciadora afirmou, no começo do mês, nas redes sociais que a então parceira de negócio teria alterado todas as senhas dos perfis da marca de biquínis que as duas administravam juntas sem autorização e por conta própria. Lorena disse que ainda tenta resolver a situação.

"Ainda estou sem meu Instagram e também vai ser resolvido da forma que tem que ser resolvido e eu já estou com outro projeto de produto pra cabelo porque eu amo empreender. Eu comecei assim, né? Comecei vendendo copo personalizado e biquíni. Então, vou continuar nessa caminhada. A gente já está montando a estratégia pra um nome novo, marca nova, produtos novos”, finalizou a influenciadora.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

influenciadora lorena maria
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

'Mostra de Cinema de Gostoso' transforma praia em sala a céu aberto na 12ª edição

Evento reúne mostras competitivas, clássicos restaurados e estreias inéditas; Grupo Liberal acompanha o festival e vai realizar matérias exclusivas

20.11.25 9h00

GASTRONOMIA E SAMBA

Belém recebe segunda edição da Feijoada do King em clima de pré-Carnaval

Com open food, open bar e mais de 10 horas de programação, o evento volta a Belém, reunindo a tradicional feijoada carioca

19.11.25 15h54

CULTURA

VÍDEO: Brasileira usa traje inspirado na Padroeira do Brasil em desfile do Miss Universo 2025

Maria Gabriela compartilhou nas redes a emoção de representar a fé e a identidade do povo brasileiro no concurso

19.11.25 10h22

EITA1

Bella Campos revela ter sido atacada por jacaré durante gravação de novela; veja foto

Atriz relembrou o começo da carreira e compartilhou detalhes do susto vivido nos bastidores

19.11.25 9h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

Novo affair?

Heloísa Périssé estaria em relacionamento discreto com diretora de TV, diz site

De acordo com o veículo de imprensa, o relacionamento teria começado no fim de 2022

19.11.25 23h00

Novela turca

Conheça 10 novelas turcas escondidas no Cplay.Live (parte 2)

O listão de novela turca chegou; dizi "Eşref Rüya" está entre as indicações

13.07.25 18h00

Leitura com cultura

Iniciativa leva cultura e literatura às escolas ribeirinhas de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó

Projeto 'Leitura Itinerante' promove o contato com livros e saberes populares, incentivando a leitura, a escrita e o resgate das tradições locais no arquipélago do Marajó

11.06.25 15h14

Novela Turca

'Século Magnífico': Conheça a novela turca que causou polêmica e manifestações na Turquia

A dizi também é conhecida pelo título orignal 'Muhteşem Yüzyıl'

09.04.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda