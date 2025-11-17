Lorena Maria dispara sobre polêmica com irmã de MC Daniel: 'Sem noção'

Ex-companheira do funkeiro MC Daniel, a influenciadora Lorena Maria manifestou-se após ter sido criticada pela cantora Alícia X, irmã do cantor. A empresária disse que segue sem acesso ao seu perfil no Instagram, mas que não deixa as polêmicas a abaterem. "Só quero seguir em paz", declarou. No final de semana, Lorena participou de uma feijoada comemorativa dos 68 anos da escola de samba Unidos de Padre Miguel.

Na avaliação da influenciadora, Alícia X tomou uma atitude "impulsiva" ao defender MC Daniel. Ressaltou que essa postura já era algo esperado.

"Era de se esperar que ela defenda, né? E tá tudo bem. O que eu mais quero é viver em paz… [Achei] Meio sem noção sabe? Acabou tomando uma atitude impulsiva e tá tudo bem. Só quero seguir em paz e viver a minha vida, não gosto de olhar pra trás e tudo certo”, disse a influencer.

Polêmica

Alícia X resolveu entrar na briga entre Lorena e MC Daniel no final de outubro. Ela fez uma acusações contra a mãe de Rás, de apenas 9 meses - "Quem ama o fruto não pede, ainda na maternidade, pra médica se tem alguma injeção pra dar nos seios pra tirar o leite, porque não quer amamentar seu bebê", disparou a cantora.

A artista argumentou que se sustenta desde 2019, antes de o irmão ficar famoso com a música. "Eu já vivia do meu trabalho. Nunca precisei de um real dele pra nada. Aliás, não fui eu que pulei de funkeiro em funkeiro para estar na mídia", arrematou Alícia X.

"Tudo vai ser resolvido"

Já Lorena Maria relembrou a polêmica envolvendo sua ex-sócia. A influenciadora afirmou, no começo do mês, nas redes sociais que a então parceira de negócio teria alterado todas as senhas dos perfis da marca de biquínis que as duas administravam juntas sem autorização e por conta própria. Lorena disse que ainda tenta resolver a situação.

"Ainda estou sem meu Instagram e também vai ser resolvido da forma que tem que ser resolvido e eu já estou com outro projeto de produto pra cabelo porque eu amo empreender. Eu comecei assim, né? Comecei vendendo copo personalizado e biquíni. Então, vou continuar nessa caminhada. A gente já está montando a estratégia pra um nome novo, marca nova, produtos novos”, finalizou a influenciadora.