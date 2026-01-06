Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan
Chegada da bebê foi celebrada pelo casal, que compartilhou diversos momentos nas redes sociais
Zuza, a primeira filha do casal Rafa Kalimann e Nattan, nasceu terça-feira (6). O casal o anúncio a chegada da bebê nas redes sociais, em publicação compartilhada.
"Zuza Helena Kalimann de Cesário 🤍 06/01/2026. O dia que será pra sempre", dizia a postagem.
Nas redes sociais, algumas imagens da pequena e do parto foram publicadas. Nattan ainda disse que a filha pesa mais de 4 quilos.
O cantor disse ainda que o parto normal, durou 40 horas. Nattan agradeceu aos profissionais que estavam acompanhando a Rafa.
