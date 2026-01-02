Nattan confirma presença no parto da primeira filha com Rafa Kalimann

O cantor Nattan teve presença confirmada no nascimento de Zuza, sua primeira filha com a influenciadora e atriz Rafa Kalimann. Segundo ele, a agenda de compromissos profissionais foi organizada para estar presente no momento do parto.

De acordo com o artista, a previsão é que a filha nasça no início de janeiro, e, por isso, ele fará uma pausa nos shows entre os dias 3 e 8. O período coincide com a data estimada para a chegada da bebê.

Mesmo com o planejamento, Nattan destacou que está preparado para interromper qualquer compromisso caso o parto aconteça antes do previsto. Segundo ele, a decisão já foi comunicada à companheira.

“Falei pra Rafa: ‘quando você sentir a primeira pontada, você me avisa, que eu pego o avião e vou’”, relatou o cantor.

O artista reforçou que, se o nascimento ocorrer de forma inesperada, deixará imediatamente os compromissos profissionais para acompanhar o momento. “Se ela sentir a primeira contração, se vier inesperadamente, eu pego o avião e vou embora. Não vou perder o nascimento da minha filha de jeito nenhum”, afirmou.

Cantor afirma que família é prioridade neste momento

Nattan também falou sobre o equilíbrio entre vida pessoal e carreira. Segundo ele, há respeito pelo trabalho e pelos fãs, mas a prioridade, neste momento, é a família.

“Eu respeito muito o meu trabalho e os meus fãs, mas prometi para mim mesmo e para minha família que a família vem em primeiro lugar”, disse.

O cantor acrescentou que amigos do meio artístico costumam relatar a paternidade como uma experiência marcante. “Todos os meus amigos artistas dizem que é a experiência mais linda da vida de um homem. Esse momento eu não posso perder na minha vida”, completou.