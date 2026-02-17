Filho de Faustão usa camisa do Clube do Remo na Sapucaí

O apresentador João Silva, filho de Faustão, apareceu vestindo a camisa do Clube do Remo durante o evento Nosso Camarote, realizado na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (16).

Em uma das publicações feitas no Instagram, o apresentador posa ao lado do influenciador Toguro e do DJ Vintage Culture. A escolha da camisa do Remo chamou a atenção de torcedores paraenses nas redes sociais.

A publicação ocorre em um período de projeção nacional do Clube do Remo. Em 2025, o time voltou à Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos fora da elite do futebol nacional. A última participação do clube na primeira divisão havia sido em 1994, quando acabou rebaixado.