Cultura

Juliana Paes retorna como rainha da Viradouro após 17 anos; confira detalhes do look

Atriz veste Dolce & Gabbana e homenageia rainhas de Mestre Ciça

Hannah Franco
fonte

Juliana Paes volta como rainha da Viradouro (Reprodução/Instagram/@pupindeleu)

A atriz Juliana Paes retornou ao posto de rainha de bateria da Unidos da Viradouro após 17 anos. Vestindo um figurino assinado pela grife Dolce & Gabbana, a artista desfilou à frente da Furiosa na noite da última segunda-feira (16), no Sambódromo do Rio de Janeiro.

A fantasia, batizada de “Brilho eterno da rainha”, homenageou todas as musas que ocuparam o posto sob o comando de Mestre Ciça. A Vermelha e Branca foi a terceira escola a se apresentar no segundo dia de desfiles do Grupo Especial, com o enredo “Pra cima, Ciça!”, que celebra a trajetória de Moacyr da Silva Pinto, nome de batismo do mestre de bateria.

Sob a batuta de Ciça, passaram pela bateria nomes como Monique Evans, Luma de Oliveira, Paolla Oliveira, Erika Januza e Gracyanne Barbosa, além da própria Juliana Paes. A lista inclui ainda outras atrizes que ocuparam o posto por temporadas, como Christiane Torloni e Camila Pitanga.

Juliana foi rainha da Viradouro entre 2004 e 2008 e agora retorna em homenagem ao mestre, considerado uma das figuras mais emblemáticas da agremiação de Niterói. No enredo deste ano, a escola exaltou a trajetória do comandante da bateria, que também teve passagens por Estácio de Sá, Unidos da Tijuca, Grande Rio e União da Ilha.

Detalhes da fantasia e criação

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, a fantasia levou mais de 250 horas para ficar pronta. A criação foi liderada pelos designers Domenico Dolce e Stefano Gabbana, fundadores da marca italiana, e envolveu o trabalho de 13 artesãos.

Inspirado na coleção 2025 da grife, o look traz sutiã em formato de coração, bordado com cristais e detalhes florais. A peça é acompanhada por uma cascata de cristais em prata e vermelho, com gotas douradas, reforçando o brilho que marca o desfile da rainha à frente da bateria.

A Viradouro esteve entre as escolas mais comentadas e elogiadas da 2ª noite de desfiles, segundo repercussão nas redes sociais e na cobertura especializada.

.
