Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Grande Rio leva o Manguebeat para a Sapucaí com toque paraense no samba-enredo

Terceira a se apresentar nesta terça (17), agremiação tem entre autores do samba-enredo os compositores Ailson Picanço e Marcelo Moraes

Eduardo Rocha
fonte

Ailson Picanço (2º) e Marcelo Moraes (5º) no grupo de compositores da Grande Rio (Foto: Thaís Brum)

A cultura da periferia das cidades do Nordeste e do Norte do Brasil, traduzida pelo Movimento Manguebeat, é tema da escola de samba Acadêmicos da Grande Rio, que se apresenta no desfile oficial da capital carioca nesta Terça-Feira de Carnaval no Rio de Janeiro, com um toque paraense. O samba-enredo “A Nação do Mangue” reúne os compositores paraenses Ailson Picanço e Marcelo Moraes em parceria com Marquinho Paloma, Davison Wendel, Xande Pieroni.

Em 2025, a escola de samba desfilou na avenida com o samba-enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", de autoria de Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes. A escola mostrou os encantos do Pará em plena Amazônia e conquistou o vice-campeonato.

Mestre Damasceno, um dos autores desse samba, faleceu em 26 de agosto de 2025, aos 71 anos de idade e com todo um legado à cultura amazônica. Já Ailson Picanço e Marcelo Moraes tornaram-se bicampeões de samba-enredo na escola de samba em 2026.

“Este ano está completando dez anos que eu disputo samba-enredo, especialmente na Beija-Flor, no Porto da Pedra e mais recentemente no Acadêmicos da Grande Rio. Iniciei na Beija-Flor para o Carnaval de 2017, enredo de “Iracema”, muito apoiado e aprendendo muito com saudoso Laíla, naquela ocasião”, ressalta Ailson Picanço.

O sambista conta que permaneceu em 2018 Ailson começou a disputar pela escola Porto da Pedra, e por três oportunidades ele e os amigos compositores sagraram-se campeões: no enredo sobre Mãe Stella; no retorno da escola ao Grupo Especial com “Lunário Perpétuo” e no enredo sobre Fordlândia.

“Na Beija-Flor, vencemos no ano passado, fomos campeões do Carnaval e conquistamos o prêmio máximo de samba-enredo, que é o Estandarte de Ouro. Somos atualmente bicampeões de samba-enredo da Acadêmicos da Grande Rio. No ano passado, falamos sobre o Estado do Pará, o ‘Pororoca Parawaras’ e, este ano, sobre ‘A Nação do Mangue’, movimento mangue beat, para o Carnaval de 2026”, diz Ailson Picanço.

Revolução

Para Marcelo Moraes, existem diferenças e grandes similaridades também nos enredos da Grande Rio em 2025 e em 2026. “Saímos de um enredo ‘Pororocas Parawaras’ , que embora também tenha sido desenvolvido em sua essência, num processo de oralidade, ele aborda uma história que navega pelo misticismo, pela religiosidade e a sua influência nos nossos ritmos amazônicos. Já o enredo ‘A Nação do Mangue’ nos levou para um processo de criação tendo como foco um samba em forma de manifesto, processo este que passa pelos manguezais sagrados de Pernambuco e sua relação com o surgimento do Movimento Manguebeat”, destaca Marcelo Moraes.

“Constrói-se aqui uma narrativa pautada na vida de agentes importantes que habitam as margens desses manguezais, cenário extremamente desigual, passando também pelos seus festejos e ritmos, e, por fim, como essa temática é reprocessada pelo movimento, num discurso altamente crítico que tem a cultura periférica, como figura central como símbolo de transformação política e social do nosso povo”.

Os compositores tiveram de trabalhar a partir dessa sonoridade híbrida e ‘parabólica do Mangubeat para a métrica de um samba-enredo. O samba-enredo buscou evidenciar imagens e gírias do Manguebeat, para evidenciar “a identidade e a magia que o enredo pede”. Assim, surgem na letra do samba: “Eu sou do mangue” , “filho da periferia”, e “Manamauê Maracatu” que simboliza uma saudação ao Manguebeat - “Manamauê” é uma expressão muito utilizada na canção “Maracatu Atômico” gravada por Chico e Nação Zumbi em 1996, composta por Jorge Mautner e Nelson Jacobina.

Outra expressão no samba-enredo é “A revolução já começou”. “Inserimos a expressão com o objetivo de ratificar toda a linguagem e a mensagem trazida pelo Movimento Manguebeat , destacando a importância da cultura periférica como agente transformador da nossa realidade política e social” finaliza Marcelo Moraes, no Carnaval do Rio, com dois sambas vencedores no Porta da Pedra. Para esse compositor, vencer na escolha do samba-enredo da Grande Rio pela segunda vez, disputando com gente como Xanddy de Pilares, Diogo Nogueira e Arlindinho, resulta de a composição ter a identidade que o enredo pede, o caráter crítico (manifesto) que a letra evidencia”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

grande rio com ailson picanço e marcelo moraes
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

OPORTUNIDADE

Belém recebe o evento ‘Minha Arte, Meu Negócio’ com Sandra de Sá e Carlinhos de Jesus

Iniciativa gratuita reúne outros profissionais de peso no line-up para discutir carreira, imagem e bastidores jurídicos do mercado cultural

17.02.26 7h30

QUE TAL?

VÍDEO: Dummies do BBB aparecem em bloco tradicional de Vigia

Dupla circula com balde do ‘Sincerão’ e interagiu com público durante cortejo

16.02.26 18h13

DESPEDIDA

Helder Barbalho lamenta morte do sambista Meia-Dia da Imperatriz: 'Fica o legado'

Artista paraense morreu aos 55 anos, em Macapá

16.02.26 14h26

FAMOSOS

Mãe de Rafa Vitti publica fotos sensuais após emagrecer: 'Não tolero estigmas'

Valéria Alencar perde 6 kg em seis semanas e compartilhou resultado nas redes sociais

16.02.26 14h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

CARNAVAL

Valéria Paiva homenageia o rock doido em look de Carnaval

A vocalista da banda Fruto Sensual se apresenta nessa segunda-feira (16) em Abaetetuba, no interior do Pará

16.02.26 20h19

CELEBRIDADES

Ator Allan Souza Lima critica coluna jornalística sobre Virgínia Fonseca: ‘Coisa horrenda’

A publicação, feita pela revista Veja, é assinada por Valmir Moratelli, que entrevistou o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba no Grupo Especial do Rio, Gabriel David

16.02.26 19h10

FAMOSOS

Mãe de Rafa Vitti publica fotos sensuais após emagrecer: 'Não tolero estigmas'

Valéria Alencar perde 6 kg em seis semanas e compartilhou resultado nas redes sociais

16.02.26 14h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda