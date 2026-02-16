Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Quando Virgínia vai desfilar no Carnaval 2026? Veja data e horário da apresentação da Grande Rio

A influenciadora é Rainha de Bateria, substituta da atriz Paolla Oliveira, que deixou o cargo em 2025 após sete carnavais

Lívia Ximenes
fonte

Virgínia Fonseca é Rainha de Bateria da Grande Rio em 2026 (Reprodução / Instagram)

A influenciadora Virgínia Fonseca é Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba do Rio de Janeiro. Em 2026, a namorada de Vini Jr. faz a grande estreia no cargo, antes ocupado pela atriz Paolla Oliveira, durante sete carnavais. A agremiação desfila na Sapucaí com o enredo “A Nação do Mangue”.

Qual a data do desfile da Virgínia, da Grande Rio, no Carnaval 2026?

A Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba que a influenciadora Virgínia Fonseca é Rainha de Bateria, desfila na Sapucaí nesta terça-feira, 17 de fevereiro. A agremiação se apresenta no mesmo dia em que Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel e Acadêmicos do Salgueiro.

Que horas é o desfile de Virgínia, da Grande Rio, no Carnaval 2026?

A influenciadora Virgínia Fonseca, Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, deve se apresentar entre 1h e 2h30 — já da quarta-feira, 18 de fevereiro. Os desfiles iniciam por volta das 22h, com Paraíso do Tuiuti. Conforme previsão, a Unidos de Vila Isabel entra na Sapucaí às 23h30. Em seguida, a Grande Rio faz o show na avenida. Por fim, às 2h30, a Acadêmicos do Salgueiro encerra o espetáculo.

Onde assistir ao desfile de Virgínia, da Grande Rio, no Carnaval 2026?

O desfile da Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba que a influenciadora Virgínia Fonseca é Rainha de Bateria, será transmitido pela TV Globo, assim como as demais apresentações do Carnaval 2026.

.
