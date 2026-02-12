Luísa Sonza surpreende ao revelar sonho inusitado com Virginia Fonseca

A cantora Luísa Sonza surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 12, ao revelar um sonho inusitado com a apresentadora Virginia Fonseca.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, a artista gaúcha revelou o ocorrido: "Bom dia. Sonhei que a Virginia estava grávida e me contou", escreveu Luísa, sem dar maiores explicações.

A publicação chamou atenção do público por conta de sua aleatoriedade, mas houve quem apontou para uma possível coincidência. No começo da semana, fãs da Virginia passaram a especular que a influenciadora digital poderia estar grávida.

Durante o desfile da Grande Rio nos ensaios técnicos do Carnaval do Rio de Janeiro no último domingo, 8, fãs apontaram que Virginia parecia estar com uma "barriga inchada".

A fantasia usada pela Rainha de Bateria escondia seu abdômen, o que alimentou ainda mais os rumores. A apresentadora, no entanto, negou a gravidez à imprensa. Atualmente, ela namora o jogador de futebol Vinicius Jr.

Nos últimos dias, Luísa Sonza voltou a utilizar o X após um breve hiato. A cantora se apresentará no Rock In Rio 2026 no dia 7 de setembro. Atração do Palco Mundo, ela convidará Roberto Menescal para o show - em janeiro deste ano, Sonza lançou o disco Bossa Sempre Nova em parceria com Menescal e Toquinho.