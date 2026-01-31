Paolla Oliveira diz que não desfilará na Grande Rio e desmente rivalidade com Virgínia

A atriz Paolla Oliveira disse que não desfilará em 2026 como madrinha de honra da Grande Rio, escola da qual foi madrinha de bateria em vários anos desde 2009.

"Esse posto é novo, estou aprendendo a me movimentar nele", disse em entrevista ao portal Ela do jornal O Globo. Ela afirma que não se programou para desfilar neste ano e comentou as comparações com Virgínia Fonseca, rainha de bateria da escola de Caxias em 2026.

Paolla, que participou do ensaio da escola na última terça-feira, 27, disse que a nova rainha está "maravilhosa".

"A escola tem uma rainha que está ali desempenhando, presente, está fazendo a parte dela, e eles continuam ainda colocando uma contra a outra a todo momento", afirmou a atriz. "Ainda me choca um pouco essa obsessão de as pessoas criarem uma rivalidade feminina".

A influenciadora Virgínia foi alvo de comentários negativos na internet desde os primeiros ensaios da agremiação.