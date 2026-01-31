Mestre Catarino celebra aprovação na UEPA aos 70 anos e aparece de cabeça raspada

Aos 70 anos, o mestre de carimbó e banjista autodidata Catarino, fundador do grupo Oirandé Ara, celebrou a aprovação no vestibular da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e surgiu nas redes sociais com a cabeça raspada. Natural de Abaetetuba, no nordeste paraense, Catarino concluiu o ensino médio em 2025 e imediatamente garantiu vaga no curso de Licenciatura em Música.

Reconhecido por sua contribuição à cultura paraense, Mestre Catarino canta suas músicas bilíngues em nheengatu e português, preservando a tradição indígena da descendência Baeté.

O produtor cultural Guto Nunes, que atua em manifestações culturais do Marajó, comemorou nas redes: “O Carimbó está em festa com o nosso mestre carimbozeiro, banjista autodidata e compositor bilíngue (nheengatu e português) entrando na Universidade Estadual do Pará! 🎶”.

Desde 1968, Catarino constrói sua trajetória no universo do carimbó, com apresentações e gravações que mantêm viva a linguagem e a musicalidade dos povos originários.