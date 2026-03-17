BBB 26: Breno é o oitavo eliminado no Paredão da semana

O participante Breno foi o eliminado do BBB 26 no nono Paredão, deixando a competição com 58,96% da média dos votos para sair. Ele disputava a permanência na casa com Ana Paula Renault, que obteve 25,17% dos votos, e Leandro, com 15,87% da média.

Natural de Contagem, Minas Gerais, e atualmente morando em Florianópolis, Santa Catarina, Breno, de 33 anos, já havia participado da Casa de Vidro do Sudeste, recebendo 49,48% dos votos na época. Ele ingressou no BBB 26 após a desistência de Marcel.

O mineiro nutria uma grande paixão por esportes e sonhava em se tornar atleta profissional de vôlei. Contudo, uma lesão no ombro impediu que seu sonho fosse concretizado.

Como foi a formação do nono Paredão do BBB 26

A dinâmica de formação do nono Paredão surpreendeu os participantes no sábado (14). Uma brincadeira inspirada em "Pedra, Papel e Tesoura" dividiu os confinados em três grupos.

Ao final da atividade, Leandro, Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault foram os indicados à berlinda.

Na mesma semana, Breno, o Anjo, exerceu seu poder e imunizou Samira, uma decisão que surpreendeu sua amiga. No entanto, o próprio Breno acabou sendo emparedado pelo Líder Alberto Cowboy.

Alberto Cowboy justificou sua escolha afirmando que o biólogo é um jogador forte e que discorda de algumas de suas atitudes dentro da casa.

Os demais participantes votaram no Confessionário. Solange Couto foi a mais votada, registrando seis indicações.

Após a etapa de votação, a Máquina do Poder foi ativada no gramado da casa. Jordana comprou a caixa premiada e ganhou o direito de salvar um dos emparedados pela dinâmica "Pedra, Papel e Tesoura".

A sister, então, utilizou seu poder para retirar Jonas da berlinda, alterando a composição final do Paredão.