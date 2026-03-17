As Coelhetes e GDK: relembre os grupos que fizeram sucesso nas festas do Pará

A recente viralização da trend das “Coelhetes” nas redes sociais reacendeu a memória de grupos que marcaram época nas festas de aparelhagem no Pará. Nos últimos dias, o perfil Nortistaz publicou fotos de equipes tradicionais, como As Coelhetes e a Galera da Kenner (GDK), o que despertou nostalgia entre paraenses.

As imagens rapidamente repercutiram, principalmente entre quem viveu os anos 2000 em Belém, período considerado o auge das festas de aparelhagem e do tecnobrega na região.

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'Sou das coelhetes, meu amor' 🐰

As Coelhetes ficaram conhecidas por serem um grupo feminino presente nas grandes festas da época. Nas noites de evento, as integrantes costumavam aparecer juntas, próximas ao palco, acompanhando as apresentações e dançando ao som das aparelhagens.

O nome ganhou ainda mais visibilidade quando virou música. A faixa “As Coelhetes e S. Coelho”, da Banda AR-15, ajudou a popularizar o grupo.

Veja as fotos antigas das Coelhetes:

AS COELHETES Reprodução/Portal na Balada Reprodução/Portal na Balada Reprodução/Portal na Balada Reprodução/Portal na Balada Reprodução/Portal na Balada Reprodução/Portal na Balada Reprodução/Portal na Balada Reprodução/Portal na Balada Reprodução/Portal na Balada Reprodução/Portal na Balada

'Eu sou GDK, e pra sempre eu vou ser' 🧢

A Galera da Kenner, conhecida como GDK, também se destacou nas festas de aparelhagem no Pará e em outras regiões do Norte. O grupo chamou atenção pelo estilo característico, associado à moda urbana da época.

Entre os elementos mais marcantes estavam sandálias Kenner, bonés e óculos "juliet".

Veja as fotos antigas da Galera da Kenner:

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