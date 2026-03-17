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As Coelhetes e GDK: relembre os grupos que fizeram sucesso nas festas do Pará

Trend nas redes sociais resgata grupos que marcaram festas, especialmente de aparelhagem, em Belém nos anos 2000

Hannah Franco
fonte

Coelhetes e Galera da Kenner voltam à tona e geram nostalgia no Pará (Reprodução/Galera da Kenner e Portal na Balada)

A recente viralização da trend das “Coelhetes” nas redes sociais reacendeu a memória de grupos que marcaram época nas festas de aparelhagem no Pará. Nos últimos dias, o perfil Nortistaz publicou fotos de equipes tradicionais, como As Coelhetes e a Galera da Kenner (GDK), o que despertou nostalgia entre paraenses.

As imagens rapidamente repercutiram, principalmente entre quem viveu os anos 2000 em Belém, período considerado o auge das festas de aparelhagem e do tecnobrega na região.

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'Sou das coelhetes, meu amor' 🐰

As Coelhetes ficaram conhecidas por serem um grupo feminino presente nas grandes festas da época. Nas noites de evento, as integrantes costumavam aparecer juntas, próximas ao palco, acompanhando as apresentações e dançando ao som das aparelhagens.

O nome ganhou ainda mais visibilidade quando virou música. A faixa “As Coelhetes e S. Coelho”, da Banda AR-15, ajudou a popularizar o grupo.

Veja as fotos antigas das Coelhetes:

AS COELHETES

'Eu sou GDK, e pra sempre eu vou ser' 🧢

A Galera da Kenner, conhecida como GDK, também se destacou nas festas de aparelhagem no Pará e em outras regiões do Norte. O grupo chamou atenção pelo estilo característico, associado à moda urbana da época.

Entre os elementos mais marcantes estavam sandálias Kenner, bonés e óculos "juliet".

Veja as fotos antigas da Galera da Kenner:

GDK GALERA DA KENNER

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Palavras-chave

As Coelhetes

GDK

aparelhagem

cultura
Pará
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