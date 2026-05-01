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Dona Déa: velório e procedimento crematório serão realizados nesta sexta-feira (1º/5) em São Paulo

Presidente do Grupo Liberal, Lucidéa Batista Maiorana morreu aos 91 anos e deixa legado na comunicação e em ações sociais na Amazônia

O Liberal
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Dona Déa: velório e cremação serão realizados em São Paulo. (Reprodução/ redes sociais)

O corpo da empresária Lucidéa Batista Maiorana, a Dona Déa, será velado a partir das 11h desta sexta-feira (1º), com cerimônia de cremação prevista para as 16h. As homenagens de despedida ocorrerão no Cemitério e Crematório Horto da Paz, localizado na Rua Horto da Paz, nº 191, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Em comunicado, a família agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade recebidas neste momento de luto. “Agradecemos a presença e o carinho neste momento de despedida”, diz.

Dona Déa faleceu na noite de quinta-feira (30), aos 91 anos. Presidente do Grupo Liberal, ela foi uma das figuras mais influentes da sociedade paraense. Viúva do jornalista e empresário Romulo Maiorana, assumiu a liderança das empresas da família em 1986, após a morte do marido, tornando-se peça central na consolidação do conglomerado de comunicação.

Natural de Monte Alegre, no oeste do Pará, nasceu em 10 de maio de 1934 e teve uma trajetória marcada pela superação. De origem humilde, viveu parte da infância em um orfanato e, ainda jovem, mudou-se para Belém, onde conheceu Romulo Maiorana.

Ao lado do marido, participou da construção do grupo, incluindo a aquisição do jornal O Liberal, em 1966, e a expansão das empresas ao longo das décadas seguintes. Também acompanhou momentos decisivos da modernização da imprensa no estado, como a implantação do sistema offset e a criação da TV Liberal, em 1976.

Reservada, mas firme nas decisões, Dona Déa era reconhecida pela atenção aos colaboradores e pela atuação discreta nos bastidores. No campo social, teve participação ativa em iniciativas voltadas à educação, cultura e assistência, como o projeto Arte Pará e o Instituto Criança Vida, posteriormente rebatizado como Instituto Déa Maiorana.

Ela deixa sete filhos, Rosana, Ângela, Romulo, Rosângela, Rosemary, Roberta e Ronaldo, além de um legado que atravessa gerações e ajudou a moldar a comunicação na Amazônia.

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