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No Pará, cerca de 3% da população possui a Carteira de Identidade Nacional (CIN); veja como emitir

A nova carteira simplifica o acesso aos serviços públicos e benefícios sociais

Ayla Ferreira
fonte

Instrumento de cidadania, a CIN é base da Infraestrutura Pública Digital de Identificação Civil. (Foto: Divulgação)

No Pará, cerca de 3% da população já possui a Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Com o objetivo de orientar a população sobre a importância da emissão do documento, o Governo do Brasil lançou, na última sexta-feira (24), uma nova campanha, com peças focadas em como o CIN pode beneficiar trabalhadores, pescadores artesanais, pessoas que estão perto de se aposentar e pessoas com deficiência. 

Segundo dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), já foram emitidas cerca de 51,3 milhões de CINs em todo o Brasil até o momento. Os cards e spots da campanha também trazem informações gerais sobre os benefícios da CIN, como o número único (CPF), a maior segurança a partir do QR Code e a validade em todo o território nacional e nos países do Mercosul, além de ter a 1ª via gratuita.

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A Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é um documento criado para simplificar o acesso aos serviços públicos e benefícios sociais. Utilizando apenas o CPF como número único, válido em todo o Brasil, ela reduz duplicidades e aumenta a segurança dos dados, além de estar disponível de forma física e digital. 

Instrumento de cidadania, a CIN é base da Infraestrutura Pública Digital de Identificação Civil. A partir dela, haverá uma melhora dos cadastros dos diferentes programas sociais, possibilitando tanto a melhor gestão dos benefícios pelo setor público, como seu acesso pela população. Com isso, a administração pública terá mais qualidade em todas as suas bases de governo que compõem a Infraestrutura Nacional de Dados (IND).

Vantagens

Além de simplificar o acesso das pessoas aos serviços públicos e benefícios sociais, uma das vantagens da nova carteira é a sua versão digital disponível no aplicativo GOV.BR. A partir do recebimento do documento impresso, as pessoas já podem acessar o aplicativo para baixar a CIN em formato digital. Isso pode simplificar o uso em viagens ou em outras ocasiões em que for necessário se identificar.

A versão digital da nova carteira também pode conter outros números de documentos. É possível, por exemplo, a inclusão dos dados referentes ao Título de Eleitor, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Identidade Funcional ou Carteira Profissional, Certificado Militar, Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), Número de Identificação Social (NIS) e Número de Inscrição do Trabalhador (NIT). Para isso, é necessário levar esses documentos no momento da solicitação.

A CIN também amplia a segurança da conta GOV.BR, pois a nova carteira facilita o acesso a uma conta Ouro na plataforma do governo federal. Atualmente, o GOV.BR possui mais de 175 milhões de usuários e possibilita o acesso a mais de 4.600 serviços digitais federais e outros mais de oito mil de estados e municípios.

Biometria

No início de abril, o MGI estabeleceu um novo cronograma para o uso da CIN na concessão e renovação de benefícios sociais. De forma simplificada, os prazos são:

• Unificação das regras para quem já é beneficiário e para os novos: a pessoa que não tem cadastro biométrico deve emitir a CIN a partir de janeiro de 2027.

• Para quem já é beneficiário e tem cadastro biométrico, a CIN só passa a ser obrigatória em janeiro de 2028, a mesma regra que valia anteriormente. Nesses casos, valerá até essa data o cadastro biométrico do Tribunal Superior Eleitoral ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte.

Como emitir?

No Pará, a CNI é emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA). Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Diretoria de Identificação da PCPA, pelo telefone (91) 4006-9002. O endereço é: Avenida Governador Magalhães Barata, n° 209. Bloco A (2º piso). Bairro: Nazaré. Belém - Pará. CEP: 66.040-903.

O atendimento pode ser agendado por meio do link: https://agendamento.pc.pa.gov.br/.

Endereços

A emissão da Identidade via agendamento eletrônico atende nos seguintes Postos de Identificação:

Posto de Identificação de São Brás - São Brás - Belém-PA

Endereço: Avenida Magalhães Barata, nº 1122, bairro São Brás. 

Atendimento: De segunda a sexta-feira, de 8h às 18h. 

Estação Cidadania - Guamá - Belém - PA

Endereço: Avenida José Bonifácio, n° 2.308, entre Passagem Paulo Cícero e Avenida Barão de Igarapé-Miri. Bairro: Guamá. Belém - PA.

Telefone: (91) 4009-2750.

Atendimento: 08:00 da manhã às 13:00 horas (de segunda a sexta-feira).

Estação Cidadania - Jurunas - Belém - PA

Endereço: Rua São Silvestre, nº 1.300, esquina com Rua Tupinambás. Bairro: Jurunas. Belém - PA.

Telefone: (91) 3224-3790.

Atendimento: 08:00 da manhã às 13:00 horas (de segunda a sexta-feira).

Estação Cidadania do Shopping Bosque Grão Pará - Belém - PA

Endereço: Avenida Centenário, nº 1052. Bairro: Val-de-Cans. Belém - PA. 

E-Mail: ec-bosquegraopara@sead.pa.gov.br

Atendimento: 10:00 às 17:00 horas (de segunda a sexta-feira).

Posto de Identificação da Unidade Integrada ParaPaz (UIPP) Terra-Firme - Belém - PA

Endereço: Rua Celso Malcher, n° 920. Bairro: Terra-Firme. Belém - PA.

Atendimento: 08:00 às 13:00 horas (de segunda a sexta-feira).

Posto de Identificação da Unidade Integrada Parapaz (UIPP) Guamá - Belém - PA

Endereço: Rua Tucunduba, s/nº, esquina da Avenida Perimetral. Sede da UIPP do Guamá. Bairro: Guamá. Belém - PA. 

Telefones: (91) 3219-1930 / 3219-5223. E-Mail: guama@policiacivil.pa.gov.br

Atendimento: 07:30 da manhã às 13:00 horas (de segunda a sexta-feira).

Posto de Identificação da Unidade Integrada ParaPaz (UIPP) Tapanã - Belém - PA

Endereço: Rodovia do Tapanã, s/nº, ao lado da Escola Estadual Dr. José Márcio Ayres, próximo ao Cemitério. Bairro: Tapanã. Distrito de Icoaraci. Belém - PA. 

Telefone: (91) 3288-4898. E-Mail: cartoriotapana@policiacivil.pa.gov.br

Atendimento: 07:30 da manhã às 12:00 horas (de segunda a sexta-feira).

Posto de Identificação da Unidade Integrada ParaPaz (UIPP) Distrito Industrial - Ananindeua - PA

Endereço: Avenida Zacarias de Assunção, próximo ao pórtico de entrada da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará (CDI). Bairro: Distrito Industrial. Ananindeua - PA. 

Atendimento: 07:30 da manhã às 13:00 horas (de segunda a sexta-feira).

CAC - Centro de Atendimento ao Cidadão da Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA) - Belém - PA

Endereço: Rua do Aveiro, nº 130. Bairro: Cidade Velha. Belém - PA

Telefone: (91) 3213-4058.

Atendimento: 07:30 da manhã às 13:00 horas (de segunda a sexta-feira).

NACI – Núcleo de Apoio ao Cidadão (Câmara Municipal de Belém) - Belém - PA (ATENDIMENTO POR ORDEM DE CHEGADA OU POR AGENDAMENTO VIA INTERNET).

Endereço: Travessa Curuzu, nº 1.950. Altos da CREDBEM. Bairro: Marco. Belém - PA.

Telefone: (91) 3226-4700.

Atendimento: 07:30 da manhã às 10:30 horas (de segunda a sexta-feira).

Posto de Identificação da Câmara Municipal de Ananindeua (ATENDIMENTO POR ORDEM DE CHEGADA OU POR AGENDAMENTO VIA INTERNET).

Endereço: Avenida Zacarias de Assunção, nº 134, ao lado da Seccional de Polícia Civil de Ananindeua. Bairro: Centro. Ananindeua - PA. 

Telefone: (91) 3255-2443.

Atendimento: 11:30 da manhã às 13:00 horas (de segunda a sexta-feira).

Posto de Identificação da Casa do Trabalhador Metropolitana - Ananindeua - PA

Endereço: Rodovia BR-316, bairro Centro, em frente à primeira passarela de Ananindeua. 

Telefone: (91) 3255-1930.

Atendimento: 07:00 da manhã às 11:00 horas (de segunda a sexta-feira).

Posto de Identificação de Marituba

Endereço: Rua Claudio Barbosa da Silva, s/n°. Bairro: Centro. Marituba-PA

Telefones: (91) 3256-6414/ 6415. E-mail: marituba@policiacivil.pa.gov.br

Atendimento: 08:00 às 13:00 horas (de segunda a sexta-feira).

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

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