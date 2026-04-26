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UFPA promove campanha solidária para apoiar vítimas das enchentes no Pará

Universidade mobiliza doações e articula distribuição para famílias atingidas pelas chuvas

Jéssica Nascimento
fonte

Universidade Federal do Pará. (Foto: Divulgação | UFPA)

Diante dos danos provocados pelas fortes chuvas em diferentes regiões do Pará, a Universidade Federal do Pará (UFPA) inicia nesta segunda-feira (27) a campanha “UFPA Presente – pela ciência, pela vida, pela dignidade”. A ação busca arrecadar itens essenciais para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade após os alagamentos.

A iniciativa surge em um contexto preocupante. Municípios como Ananindeua, Belém e Bragança estão com decretos de emergência ativos. Na capital, a prefeitura estima que cerca de 40 mil pessoas tenham sido impactadas pelas enchentes. Já em Bragança, aproximadamente 9 mil moradores ainda enfrentam as consequências da cheia registrada no mês passado, segundo a Defesa Civil.

A campanha solicita doações de alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal, roupas, calçados, cobertores e materiais de limpeza. No campus Belém, o Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN) será o principal ponto de coleta. Também haverá recebimento de donativos nos campi de Ananindeua e Bragança, escolhidos por estarem próximos das áreas mais afetadas.

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A distribuição ocorrerá semanalmente, com apoio das Defesas Civis locais. Gestores dos campi do interior foram mobilizados para organizar pontos de coleta, incentivar a participação da comunidade acadêmica e auxiliar no envio das doações às regiões atingidas.

O reitor Gilmar Pereira da Silva destaca o papel social da universidade em momentos críticos. Segundo ele, a UFPA deve atuar além do ensino e da pesquisa, reforçando seu compromisso com a população. Ele também ressalta o caráter educativo da campanha, ao incentivar a vivência prática de valores como solidariedade e responsabilidade social.

A arrecadação seguirá até o dia 22 de maio, e a universidade convida toda a sociedade a participar, seja doando ou divulgando a iniciativa.

Campanha “UFPA Presente – pela ciência, pela vida, pela dignidade”

Período: 27 de abril a 22 de maio de 2026
Pontos de coleta:

  • Campus Ananindeua
  • Campus Belém – Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN)
  • Campus Bragança
  • Itens prioritários: alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal, roupas, calçados, cobertores e materiais de limpeza
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