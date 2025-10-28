Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'As Coelhetes': relembre grupo feminino que marcou o tecnobrega e voltou a bombar nas redes

Hit da banda AR-15 está colocando tecnobrega novamente nos holofotes

Amanda Martins

Se você abriu o TikTok recentemente, provavelmente se deparou com uma coreografia embalada por uma música bastante conhecida pelos paraenses. O sucesso As Coelhetes e S. Coelho”, lançado em meados dos anos 2000 pela banda AR-15 e interpretado por Rebeca Lindsay, voltou a ganhar destaque após ser resgatado por internautas e virar trend. Veja:

 

@iamclaradesouza Sooooou das coelhetes #foryou #paraensesnotiktok ♬ som original - Ryan Mix

A canção, que marcou uma geração nas festas de aparelhagem em Belém, foi composta em homenagem a um grupo feminino que fez história no cenário musical da época: As Coelhetes. O fã-clube reunia mulheres que acompanhavam as grandes festas do movimento popular, participando ativamente da cena cultural e dos shows de DJs em casas de shows famosas na cidade. 

Ouça:

Influenciadora relembra origem do grupo

A influenciadora Thay Balby, que integrou o grupo, usou as redes sociais para explicar a origem das 'Coelhetes' e recordar os bastidores daquela fase. “Nós éramos um grupo de meninas que acompanhava os shows das aparelhagens. A gente vivia o tempo do Tupinambá, do T1, da Assembleia Paraense e, principalmente, do Super Pop, porque o nosso padrinho era o DJ Elison”, contou.

 

@thaybalby Como era ser uma COELHETE . #coelhetes ♬ som original - thaybalby

Thay também destacou a rotina de encontros e o visual característico do grupo. “A nossa mascote era a Lola, dos Looney Tunes. Todo fim de semana, a gente se reunia na casa da Bruna Tavares, que era a nossa presidenta, para se arrumar e sair juntas. Era uma época incrível”, lembrou em vídeo publicado no Instagram. 

 

@thaybalby PARTE II Como era ser das Coelhetes . #coelhetes #paraense ♬ som original - thaybalby

 

Ela detalhou como funcionava a organização do grupo e as tradições que mantinham vivas nas festas. “A maioria da equipe morava no [bairro do] Jurunas, e algumas na Cremação. A gente era muito organizada. Fazíamos aniversário com tema, tínhamos o nosso bandeirão e sempre levávamos ele para as festas”, lembrou. “Nas aparelhagens, as Coelhetes ficavam do lado direito do palco, e as Tubaretes, que eram outro grupo, do lado esquerdo", explicou sobre a disputa. 

.
