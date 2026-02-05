‘Rock doido’ no Roblox diverte jogadores com aparelhagem e tecnomelody paraense
Usuários da plataforma criaram servidores com festas paraenses
A cultura do Pará está em todo lugar, inclusive na plataforma de jogos Roblox. Usuários decidiram criar servidores com festas de aparelhagem, chamadas de “rock doido”, com direito a letreiros luminosos. Os jogadores podem entrar e se divertir, enquanto interagem com outras pessoas.
Em vídeos publicados no TikTok, internautas compartilharam trechos das festas. “Me divertindo horrores”, escreveu um usuário. Nos comentários, o público reagiu com animação: “Não acredito que fizeram um mapa do rock doido”, “Até eu fiquei com vontade de jogar” e “Agora eu instalo”.
