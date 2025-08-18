Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Roblox é alvo de processo por negligência e facilitação da exploração infantil; entenda

Ação movida pela procuradora-geral da Louisiana, nos EUA, alega que plataforma facilita exploração sexual infantil e falha em garantir segurança dos usuários

Hannah Franco
fonte

Justiça dos EUA acusa Roblox de facilitar abusos sexuais contra crianças. (Divulgação)

A plataforma de jogos online Roblox, uma das mais populares entre o público infantojuvenil, está sendo processada nos Estados Unidos sob a acusação de negligência na proteção de crianças e adolescentes. A ação foi movida pela procuradora-geral do estado da Louisiana, Liz Murrill, e registrada na Justiça norte-americana na última quinta-feira (14/8).

Segundo Murrill, o ambiente virtual oferecido pela Roblox Corporation se tornou “propício para predadores sexuais”, por conta de falhas graves nas medidas de segurança e fiscalização, incluindo a ausência de verificação eficaz de idade e falta de consentimento parental para menores de idade acessarem os conteúdos da plataforma.

VEJA MAIS

image Como garantir a segurança das crianças na internet? Confira 10 dicas importantes
Após denúncia feita pelo youtuber Felca, Hytalo Santos teve perfil removido do Instagram; veja os riscos do ambiente digital e como proteger crianças e adolescentes

image Sexo no Roblox: por que pais devem dar atenção a esse jogo na internet?
Ao abrigar "condomínios" onde se praticam jogos adultos, plataforma oferece riscos ao público infantil

"Hoje estou processando o Roblox, o site de jogos número 1 para crianças e adolescentes, e um ambiente propício para predadores sexuais. Devido à falta de protocolos de segurança, o Roblox coloca em risco a segurança das crianças da Louisiana. O Roblox está inundado de conteúdo nocivo e predadores infantis, pois prioriza o crescimento de usuários, a receita e os lucros em detrimento da segurança infantil", disse a procuradora-geral em seu perfil do X, antigo Twitter.

"Todos os pais devem estar cientes do perigo claro e presente que o Roblox representa para seus filhos, para que possam evitar que o impensável aconteça em suas próprias casas", completou.

Conteúdo impróprio e riscos ignorados

A ação judicial destaca que a empresa tem permitido a circulação de conteúdos impróprios e a atuação de criminosos sexuais em seu ambiente digital, sem medidas eficazes de controle. A procuradora afirma que há casos documentados de exploração sexual infantil facilitada pela plataforma, inclusive em seu estado, a Louisiana.

Nos últimos anos, a Roblox Corporation adotou mudanças que geraram ainda mais críticas por parte de autoridades e especialistas em segurança digital. Entre elas, a liberação de conversas com menos filtros entre adolescentes (13 a 17 anos) e adultos, mediante uma verificação de idade com selfie. A plataforma também passou a permitir interações entre usuários que comprovem se conhecer no mundo real, por meio de QR Code ou contatos da agenda telefônica.

As decisões provocaram reação negativa de usuários, pais e organizações, preocupados com o aumento dos riscos à integridade de crianças e adolescentes.

Mais de 100 milhões de usuários

A Roblox está sediada na Califórnia e é considerada uma das maiores plataformas de jogos do mundo. Com cerca de 111,8 milhões de usuários ativos por dia, 36% do público é composto por crianças com menos de 13 anos, o que amplia a preocupação com segurança digital.

A empresa ainda não respondeu oficialmente aos questionamentos sobre o processo movido pela procuradora Liz Murrill.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

roblox

conteúdos impróprios

adultização infantil
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump mostra a Zelensky mapa de território ucraniano sob controle russo

18.08.25 17h58

Encontro multilateral

Trump: em 1 ou 2 semanas, 'saberemos se chegamos a uma solução' sobre a guerra

Segundo o republicano, o líder russo, Vladimir Putin, também está 'buscando uma resposta' para o conflito

18.08.25 17h13

conflito

Em reunião com europeus sobre Ucrânia, Trump diz que ligará para Putin logo depois do encontro

Trump disse que terá "ótima conversa" com os aliados e voltou a defender uma negociação ampliada

18.08.25 17h13

investigação

Polícia de Nova York bloqueia Times Square após ameaça de bomba

O espaço foi liberado para pedestres e veículos pouco mais de uma hora depois

18.08.25 16h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

Água de sangue

Fim do mundo? Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

O Fenômeno natural tingiu as águas e dividiu opiniões entre explicações científicas e interpretações religiosas

11.08.25 14h18

PERIGO

Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

O paciente acabou desenvolvendo bromismo, uma intoxicação por brometos. Atualmente, trata-se de uma condição rara

13.08.25 11h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

INÉDITO

Existe cirurgia para depressão crônica? Colombiana é a primeira a passar por procedimento inédito

Procedimento inovador implantou quatro eletrodos no cérebro de Lorena Rodríguez, 34, para tratar depressão resistente. Cirurgia foi realizada na Colômbia e é a primeira do tipo no mundo

14.08.25 19h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda