Roblox é alvo de processo por negligência e facilitação da exploração infantil; entenda

A plataforma de jogos online Roblox, uma das mais populares entre o público infantojuvenil, está sendo processada nos Estados Unidos sob a acusação de negligência na proteção de crianças e adolescentes. A ação foi movida pela procuradora-geral do estado da Louisiana, Liz Murrill, e registrada na Justiça norte-americana na última quinta-feira (14/8).

Segundo Murrill, o ambiente virtual oferecido pela Roblox Corporation se tornou “propício para predadores sexuais”, por conta de falhas graves nas medidas de segurança e fiscalização, incluindo a ausência de verificação eficaz de idade e falta de consentimento parental para menores de idade acessarem os conteúdos da plataforma.

"Hoje estou processando o Roblox, o site de jogos número 1 para crianças e adolescentes, e um ambiente propício para predadores sexuais. Devido à falta de protocolos de segurança, o Roblox coloca em risco a segurança das crianças da Louisiana. O Roblox está inundado de conteúdo nocivo e predadores infantis, pois prioriza o crescimento de usuários, a receita e os lucros em detrimento da segurança infantil", disse a procuradora-geral em seu perfil do X, antigo Twitter.

"Todos os pais devem estar cientes do perigo claro e presente que o Roblox representa para seus filhos, para que possam evitar que o impensável aconteça em suas próprias casas", completou.

Conteúdo impróprio e riscos ignorados

A ação judicial destaca que a empresa tem permitido a circulação de conteúdos impróprios e a atuação de criminosos sexuais em seu ambiente digital, sem medidas eficazes de controle. A procuradora afirma que há casos documentados de exploração sexual infantil facilitada pela plataforma, inclusive em seu estado, a Louisiana.

Nos últimos anos, a Roblox Corporation adotou mudanças que geraram ainda mais críticas por parte de autoridades e especialistas em segurança digital. Entre elas, a liberação de conversas com menos filtros entre adolescentes (13 a 17 anos) e adultos, mediante uma verificação de idade com selfie. A plataforma também passou a permitir interações entre usuários que comprovem se conhecer no mundo real, por meio de QR Code ou contatos da agenda telefônica.

As decisões provocaram reação negativa de usuários, pais e organizações, preocupados com o aumento dos riscos à integridade de crianças e adolescentes.

Mais de 100 milhões de usuários

A Roblox está sediada na Califórnia e é considerada uma das maiores plataformas de jogos do mundo. Com cerca de 111,8 milhões de usuários ativos por dia, 36% do público é composto por crianças com menos de 13 anos, o que amplia a preocupação com segurança digital.

A empresa ainda não respondeu oficialmente aos questionamentos sobre o processo movido pela procuradora Liz Murrill.