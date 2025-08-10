Como garantir a segurança das crianças na internet? Confira 10 dicas importantes

Nos últimos dias, um vídeo publicado pelo youtuber Felca repercutiu nas redes sociais ao denunciar casos de exploração de menores de idade na internet, especialmente em produções de conteúdo digital. Um dos nomes citados no material foi o do influenciador Hytalo Santos, que teve seu perfil no Instagram desativado na última sexta-feira (8/9), dois dias após a publicação do vídeo.

A denúncia reacendeu discussões sobre os riscos do ambiente online para crianças e adolescentes, especialmente quando são expostos a situações de abuso, aliciamento, exploração ou pressões do universo digital. Diante da repercussão, muitos passaram a questionar: como proteger os jovens dos perigos da internet?

Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), mais de 93% das pessoas entre 9 e 17 anos têm acesso à internet, sendo o celular o principal meio de conexão. Apesar das vantagens no aprendizado e entretenimento, o uso da tecnologia sem mediação pode abrir portas para riscos como cyberbullying, vazamento de dados, exposição indevida e exploração infantil.

Como proteger as crianças da internet? Veja 10 dicas

A internet, quando usada de forma consciente, é uma grande aliada para a educação, cultura e socialização das novas gerações. Mas, como mostram casos recentes, é também um espaço onde crianças podem ser expostas a situações de risco, muitas vezes sem perceber.

A seguir, confira dicas para manter os menores seguros no ambiente digital:

1. Eduque sobre o uso consciente da internet

Converse abertamente sobre o que é adequado ou não online. Estabeleça uma relação de confiança com seus filhos, mostrando que eles podem contar com você para conversar sobre o que veem ou vivem na internet.

Pergunte sobre os vídeos que assistem, os jogos que jogam e com quem interagem nas redes. Explique a importância de não compartilhar dados pessoais, senhas e evitar interações com desconhecidos. O diálogo é a principal ferramenta de prevenção.

2. Use ferramentas de controle parental

Aproveite os recursos de controle parental disponíveis em celulares, computadores, navegadores e serviços de streaming. Com eles, é possível:

Restringir conteúdos por faixa etária;

Impedir compras indevidas;

Monitorar buscas e interações;

Estabelecer horários de uso por aplicativo ou site.

3. Estabeleça regras claras

Defina horários e limites de tempo para uso de celulares, tablets e computadores. Estimule pausas para atividades offline, como lazer em família, prática de esportes ou leitura. Isso ajuda a evitar o uso excessivo e promove o equilíbrio na rotina.

4. Acompanhe o que as crianças acessam

Saiba quais plataformas seus filhos usam (YouTube, TikTok, Instagram, entre outras). Verifique se o conteúdo é apropriado para a idade, quem são os influenciadores que seguem e com quem interagem. Prefira que a navegação aconteça em espaços compartilhados da casa.

5. Ensine sobre segurança digital

Explique o que são dados pessoais (nome, endereço, escola, telefone, localização) e por que não devem ser compartilhados online.

Ensine também a criar senhas seguras, ativar a verificação em duas etapas e evitar clicar em links desconhecidos ou aceitar pedidos de amizade de estranhos.

6. Fique atento a mudanças de comportamento

Mudanças bruscas de humor, irritabilidade, isolamento ou medo podem ser sinais de que algo está errado no ambiente online. Fique atento a qualquer alteração no comportamento e investigue, com sensibilidade, o que está acontecendo.

7. Instale antivírus e firewalls

Programas de segurança digital ajudam a prevenir a exposição a malwares, golpes e sites perigosos. Mantenha os antivírus atualizados e verifique periodicamente os dispositivos usados pelas crianças.

Evite também que elas saibam as senhas administrativas dos aparelhos.

8. Fale sobre golpes e fraudes online

Com o crescimento dos jogos e aplicativos com compras embutidas, é comum crianças realizarem transações sem entender os riscos. Oriente sobre como funcionam as transações online, ensine sobre fraudes virtuais e, se possível, desative compras automáticas.

9. Mostre o que é cyberbullying e como reagir

Explique que xingamentos, ameaças, exclusão digital, apelidos ofensivos ou vazamento de fotos sem permissão são formas de violência. Oriente a não responder e sempre relatar aos adultos.

Mostre como usar os mecanismos de denúncia e bloqueio das plataformas.

10. Dê o exemplo

As crianças aprendem mais pelo exemplo do que pelo discurso. Use a internet de forma equilibrada, respeite o tempo offline, evite exposição exagerada nas redes sociais e pratique o respeito à privacidade.

Incentive o pensamento crítico e o uso da tecnologia como ferramenta de aprendizado, e não apenas de entretenimento.