Vídeo: Hytalo Santos se pronuncia após ser investigado pelo Ministério Público

O influenciador Hytalo Santos, que já acumula mais de 17 milhões de seguidores em seu Instagram, publicou um pronunciamento oficial em seus Stories sobre as investigações realizadas pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB). O influencer digital está sendo acusado de exploração de menores pela também influenciadora Izabelly Vidal, que alega que ele costumava sexualizar adolescentes em seus conteúdos online.

Na tentativa de esclarecer o episódio, Hytalo explicou que as acusações não são recentes, mas os ataques públicos iniciaram apenas agora nas mídias sociais. “Vocês têm noção que eu estou tendo que ler inúmeras coisas que eu não sou? Sabe, vocês podem falar: ‘Ah, eu não gosto do conteúdo’. Independente que não agrade, mas o que eu não sou também não deve ser dito. Para resumir, saiu hoje em tudo o que era canto como se estivesse sido aberto agora, não foi de agora”, defendeu o influencer.

Ao longo do pronunciamento, Hytalo contou ainda que está contribuindo com as investigações e que, inclusive, está indo fazer depoimentos na polícia. “A gente coopera sempre que o Ministério Público chama, sempre que eu fui chamado, eu fui lá. Sempre que as mães foram chamadas, a gente foi lá. As crias estão aqui com a permissão da mãe, quem me acompanha lá de trás, também sabe”, revelou.

“E o que eu não consigo entender é que não estão reconhecendo tudo o que eu já fiz por todo mundo, sabe? Principalmente as pessoas que já passaram por aqui e sabem como funciona em casa, sabe que aqui em casa sempre foi tudo certinho, sabe que aqui em casa sempre foi muito regrado, sabe que aqui em casa é uma casa também igual a todas que têm erros e acertos. Mas que também eu confio na justiça de Deus e a gente está aqui para isso”, finalizou Hytalo Santos.

Polêmica sobre exploração sexual de menores

As polêmicas em torno do caso iniciaram quando a influenciadora Izabelly Vidal publicou vários vídeos em seu Instagram, acusando o influencer Hytalo Santos de exploração sexual de menores. Depois dessa revelação, Izabelly também denunciou pelas redes sociais que havia sido estuprada por um homem que havia prometido lhe ajudar nas apurações do caso contra Hytalo. Após todo o ocorrido, o homem, que atualmente é assessor parlamentar, pediu exoneração do cargo e agora acompanha a continuidade das investigações.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)