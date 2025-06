Quem é Hytalo Santos? Influenciador acusado de aliciar menores de idade

Se você é uma pessoa bastante conectada em redes sociais ou que consome páginas dedicadas ao conteúdo de famosos e subcelebridades, certamente já deve ter ouvido falar no nome Hytalo Santos e todas as polêmicas que o envolvem. A mais recente foi a exposição feita por Izabely Vidal sobre a atitude do famoso com seus 'filhos'.

Mas, afinal, quem é o influenciador que está sendo acusado por explorar menores de idade na internet? Saiba mais a seguir

Quem é Hytalo Santos?

Hytalo Santos é um influenciador digital paraibano de 28 anos, natural de Cajazeiras, que ganhou fama nas redes sociais ao compartilhar vídeos de dança, especialmente de brega funk, e por ostentar uma vida luxuosa. Hytalo é casado com o seu companheiro, Euro.

Hytalo também ficou conhecido nas redes sociais pouco antes de se casar com Euro, quando ofereceu um Iphone 15 Pro Max, avaliado em R$ 10 mil, aos convidados.

Ele se autodenomina "pai" de um grupo de jovens, muitos deles adolescentes em situação de vulnerabilidade, que vivem com ele e são chamados de "filhos" em suas postagens. O influencer oferece luxo, alimentação e moradia para esses jovens.

Atualmente, Hytalo acumula mais de 17 milhões de seguidores no Instagram e 2,4 milhões no TikTok

Polêmica recente

Izabelly Vidal é uma influenciadora digital com mais de 675 mil seguidores no Instagram. Nos últimos dias, ela vinha publicando vídeos sobre o influenciador Hytalo Santos. Ele é investigado pelo MP da Paraíba por exploração de menores

Influenciadora Izabelly Vidal denunciou Hytalo Santos nas redes sociais (Redes Sociais)

A influencer publicou um vídeo em seu perfil no Instagram revelando ter sido estuprada por um rapaz que ofereceu ajuda na rua. Momentos depois, ela postou uma foto com o pedido do exame de corpo e delito.

Recentemente, Hytalo tornou-se alvo de investigações conduzidas pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por suspeitas de exploração sexual de menores. As denúncias incluem alegações de que ele sexualiza adolescentes em seus conteúdos. Uma das adolescentes que frequentam sua casa estaria grávida e sofreu aborto, o que também está sendo investigado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)