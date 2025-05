Casado com nove mulheres, influenciador quer ser árbitro de futebol

Arthur "O Urso" é influenciador do "Amor Livre", cineasta, DJ e Coach de MMA. Além disso, ele parece ser um eterno apaixonado, já que é casado com nove mulheres. Aos 37 anos, ele revela que gosta de futebol desde criança e tem o sonho de se tornar árbitro.

O influenciador é natural da Paraíba e ganhou fama nas redes sociais ao promover um estilo de vida poliamoroso. Ele se casou com nove mulheres em 2021. Mesmo sem validade legal, a cerimônia que aconteceu em São Paulo teve ampla repercussão no Brasil e no exterior. Depois de realizar este sonho, ele conta que é apaixonado por futebol, também.

Ele contou que a ideia é unir a paixão pelo esporte com a busca por novos desafios na sua vida. O desejo surgiu durante debates em casa. O motivo? Cada esposa torce por um time diferente. Durante uma entrevista ao jornal O Tempo, ele brincou: "Futebol é o único assunto proibido no café da manhã. Quando vi, já estava medindo quem era mais exaltada na hora do VAR".

Em busca de realizar o seu desejo, "O Urso" afirma que pretende se inscrever no curso da Escola de Arbitragem da Federal Paraibana de Futebol (FPF-PB), em João Pessoa, ainda este ano.

Ubersexual e dono da "Mansão do Amor"

Nas suas redes sociais, ele costuma publicar conteúdos sobre relacionamento, masculinidade e experiências um tanto quanto não convencionais, como é o caso da "Mansão do Amor Livre" que mede 800 m² e está localizada em João Pesso (PB). Além disso, ele já fez uma harmonização peniana e se identifica como ubersexual, que são homens que mantêm traços de masculinidade tradicional, mas que também se preocupam com a estética e o autocuidado.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismos, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)