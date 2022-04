Influencer brasileiro com oito esposas revela fetiche sexual: ‘Vê-las com outros homens’

O brasileiro Arthur O Urso, que se autointitula como “influenciador do amor livre” e é casado com oito mulheres, afirmou que está em busca da nona e da décima esposa. E engana-se quem acredita que Urso quer apenas se divertir com parceiras diferentes. Além de querer ter filhos com todas elas, o modelo também confessou seu maior fetiche: vê-las com outros homens.

VEJA MAIS

Em entrevista ao Splash, do UOL, Arthur, que mora na capital paulista com as oito mulheres, explicou que não é “sempre que acontece” às investidas das esposas em outros parceiros, mas que já se acostumou com a ideia de vê-las se divertindo “todas juntas e entre si”, dando a entender que não sente ciúmes.

Para o influencer, o segredo para não ter problemas e lidar sexualmente com parceiras tão diferentes, é necessário, antes de mais nada, "conhecer o corpo e o desejo de cada uma delas, assim como elas sabem tudo” sobre ele. “Tudo isso faz com que as coisas fiquem muito mais prazerosas", afirma.

E quanto aos desafios de uma relação monogâmica? Arthur Urso garantiu que o maior deles é “tratá-las de igual para igual”, além de quando dar “presente para uma, ter que dar para as outras” também. Inclusive, isso já foi motivo de briga entre o influencer e as outras oito esposas.

"Houve muitas brigas no início, quando eu queria agradar cada uma delas individualmente e dava um presente bom para uma delas, e um menor para outra. O pau comia", contou.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)