Modelo brasileiro se casa com nove mulheres e protesta contra a monogamia

O modelo brasileiro conhecido como "Arthur, o Urso" ganhou destaque na mídia internacional ao celebrar uma união amorosa com nove mulheres, numa cerimônia simbólica realizada numa igreja em São Paulo.

O caso chamou atenção de portais internacionais, que noticiaram o caso. O "casamento" foi tema de matérias na Inglaterra e até a China. O inglês "Daily Star" publicou "homem se casa com nove mulheres para celebrar o amor livre e protestar contra a monogamia".

Arthur já mantinha um relacionamento com Luana Kazaki, com quem até já desfrutou uma lua de mel. Adeptos ao "poliamor" (relacionamento amoroso com mais de duas pessoas, ao mesmo tempo), tomaram a decisão de celebrar o número de parceiros com quem se relacionam.