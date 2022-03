Saiba o que é poliamor: trisal viraliza ao criar perfil para compartilhar experiências

O perfil de um trisal - formado pela advogada Graziela Lustosa, o empresário Diogo Simon e a influencer Natália Bezerra - está fazendo sucesso nas redes sociais, ao compartilhar as experiências no poliamor. Na página, o casal abre uma caixinha semanalmente para responder curiosidades de uma vida a três, inclusive, em relação ao sexo. Ao contrário do que se pode imaginar, os três afirmam que “não é traição, e sim, um amor livre”.

Graziela e Diogo estavam casados há 15 anos, quando a advogada decidiu, em 2020, que gostaria de experimentar algo novo e propôs ao marido que ambos, consensualmente, começassem a se relacionar com uma mulher. Então, eles foram em busca do terceiro elemento: a Natália.

De início, a influencer não sabia muito bem como “paquerar” os dois ao mesmo tempo e confessa que tinha medo de estragar a amizade que, até então, mantinha com o casal de amigos. Foi uma “briga boba”, como contou Graziela ao G1, que ajudou a oficializar o trisal, em outubro de 2020.

"Tivemos uma discussão boba demais e a Nath terminou com a gente. E eu falei: ‘Diogo, como assim, não tem mais jeito de viver sem a Natália. ‘Diogo, você vive sem ela, você consegue enxergar a sua vida sem a Nath?’. E o Diogo falou que não. Chamamos ela para conversar, compramos um anel e deu tudo certo”, afirmou.

Mas, a pergunta que não quer calar: a lei brasileira reconhece o trisal com um formato de relação? Veja o que especialistas dizem sobre o assunto:

A lei brasileira permite a união de três pessoas?

De acordo com advogados, não há uma proibição legal para um relacionamento composto por três ou mais pessoas. No entanto, a lei brasileira não reconhece o trisal como relacionamento. Levando em consideração o artigo 1.723, a união estável só pode ser reconhecida entre o homem e a mulher. Assim, como também uma união homoafetiva.

Um trisal pode ser denunciado?

Ninguém pode denunciar uma relação composta por três ou mais pessoas, pois é uma escolha individual. No entanto, se uma delas for casada e decidir se envolver com outra pessoa, inclusive com interesse em se casar com ela também, a atitude pode ser considerada crime. Isso porque, a bigamia ainda é crime no país, com pena de reclusão de dois a seis anos.

Um trisal pode oficializar a união no cartório?

Antigamente, alguns cartórios chegaram a registrar as uniões estáveis poliamorosas. Mas, em 2018, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proibiu os cartórios de fazerem isso. Por isso, os advogados indicaram que os trisais que desejam buscar o reconhecimento da família abram processos judiciais.

Como funciona a divisão de bens em um relacionamento a três?

Especialistas dizem que a divisão de bens, em caso de morte ou separação, em uma relação de trisal é uma situação bastante complexa aos olhos do Direito, já que a lei não reconhece o poliamor. Então, os casais que querem que a terceira pessoa tenha os seus direitos garantidos, precisa fazer um contrato comprovando a união para ter direito ao repartimento do dinheiro/ imóveis.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)