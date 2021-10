Ex-coelhinha da Playboy sonha em fazer trisal com Príncipe Harry e Meghan

A ex-coelhinha da Playboy e estrela do OnlyFans, Jenna Bentley, revelou em entrevista ao jornal Daily Star que sonha em fazer um trisal com o príncipe Harry e Meghan Markle. As informações são do Uol.

Segundo ela, seu desejo por mulheres só foi percebido quando chegou à Mansão da Playboy, aos 18 anos. Desde então, ela manteve relacionamento com ambos os sexos e agora se considera pansexual. "Tenho muito em comum com Meghan. Ambas temos visto muito o público e somos mulheres de negócios, poderosas que sabem o que querem. E o Harry, que parece tão doce e engraçado. Eu acho os dois tão atraentes e sexy", revelou.

Sua atração pela duquesa de Susex surgiu após assisti-la no programa Suits. "Eu achei Meghan tão fantástica [em Suits]. Eu realmente me relacionei com a história dela de trabalhar seu caminho para cima. Seu compromisso em conseguir o que queria e aquela cena de sexo na sala de arquivos - oh meu Deus, foi tão quente", continuou.

Sobre sua queda pelo duque, a estrela confessou que apesar de não sentir atração em caras ruivos, algo no seu carisma faz ela se sentir atraída. Ela espera conhecer o casal e realizar seu sonho de trisal. “Eu acho que eles já são o casal perfeito, mas se eu entrar nisso, acho que poderia injetar um toque de diversão e alívio que os dois precisam desesperadamente", finalizou.