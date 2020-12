Ex-BBB Gizelly revela que teria um trisal com Marcela e João Hadad

A ex-BBB Gizelly Bicalho revelou que teria um relacionamento a três com a companheira de confinamento Marcela McGowan e com o ex-"De Férias com o Ex" João Hadad. Ela foi a entrevistada na última segunda-feira (30), de Matheus Mazzafera, em seu canal no youtube.

Em uma brincadeira típica do canal do blogueiro, em que o participante tem que escolher com quem se casaria, com quem não teria nada e quem beijaria, entre João Hadad, Marcela e a ex-BBB Hariany Almeida, a advogada ficou na dúvida.

Mazzafera sugeriu que ela se casasse com Marcela e Hadad, e Gizelly se empolgou. "Um casamento com Marcela e o Hadad!". Quesionada se teria mesmo um casamento a três, respondeu: "Por que não? Mas eu sou um pouco ciumenta, acho".

Gizelly disse ainda que já ficou com um ex-BBB de sua edição do reality, sem citar o nome da pessoa, mas que atualmente tem "zero contatinhos".

Confira a entrevista completa: