Trisal faz sucesso na internet ao compartilhar rotina de relacionamento: ‘Acham que é bagunça’

Casados há 12 anos, Sanny e Diego se apaixonaram por Karina, de 25, após conhecerem a moça em um aplicativo de relacionamento. Juntos, eles fazem sucesso na internet por compartilharem a rotina da união poliafetiva e dicas sobre o poliamor. As informações são do Yahoo Brasil.

A cerimônia de casamento foi realizada em junho pela sexóloga Catia Damasceno, no entanto, não tem nenhum valor oficial, já que a união ainda não é reconhecida no Brasil. "A nossa missão é explicar para as pessoas que existem várias formas diferentes de amar, trabalhamos juntos, temos um casamento de trisal, mas fechado, e esperamos aumentar a nossa família em breve", conta Sanny.

Com o sucesso no Instagram, o trisal constantemente recebe questionamentos de como se dá a relação sexual dos três. "A maior dúvida é como nos dividimos e sempre explicamos que o nosso relacionamento é em triângulo, então todos se relacionam com todos. Muita gente acredita que por ser um relacionamento poliamorista é bagunça, então muita gente pede para entrar, para sair conosco", continuou.

A prática já é conhecida ao redor do mundo e atualmente vem fazendo sucesso entre os brasileiros, que agora se sentem mais a vontade de falar abertamente sobre a relação, mas ainda sim, recebem críticas dos familiares. "O meu pai não fala comigo depois que a gente assumiu o relacionamento, o pai da Karina também não fala com ela, dentre várias outras pessoas da família dela. A família do Diego aceitou um pouco melhor, mas algumas se afastaram", lamenta Sanny.

Ao contrário do que muitos pensam, a ideia do trisal nunca foi ter apenas uma parceira sexual para 'apimentar' a relação, o objetivo sempre foi construir um relacionamento normal, como todos os outros. Nas redes sociais, eles compartilham dicas sobre poliamor e os formatos geométricos das relações, como o triângulo, que são três pessoas se relacionando igualmente. O formato V, onde uma pessoa se relaciona com duas e as duas não possuem relação entre elas e o formato T, com três pessoas se relacionando, mas duas possuem uma relação mais forte entre elas do que com a terceira pessoa.