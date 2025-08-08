Caso Kamylinha: Hytalo Santos tem perfil removido após vídeo de Felca sobre suposta exploração

O influenciador Hytalo Santos teve seu perfil removido das redes sociais após ser acusado de explorar menores de idade de forma sexualizada para ganhar visibilidade na internet. As denúncias ganharam repercussão após o influenciador Felca, que possui 13 milhões de seguidores no YouTube e Instagram, publicar um vídeo com duras críticas ao conteúdo de Hytalo.

Ao visualizar as publicações de Hytalo, Felca descreveu o material como algo “nefasto” e um “circo macabro”. Segundo ele, o conteúdo era direcionado a pedófilos e incluía imagens e vídeos de crianças e adolescentes em situações de intimidade e em ambientes com bebidas alcoólicas.

Felca também citou o caso da influenciadora mirim Kamylinha, que estaria sendo supostamente explorada por Hytalo. De acordo com as denúncias, ele utilizava a imagem da jovem de forma sexualizada para atrair repercussão, especialmente entre adultos com comportamentos problemáticos. Assista ao vídeo de Felca:

Investigações do Ministério Público

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) investiga Hytalo Santos desde 2024 por suspeita de exploração de crianças e adolescentes. Segundo o órgão, ele teria usado a sexualização de menores como estratégia para ampliar sua fama nas redes sociais.

À Veja, o MPPB informou que “o processo de apuração inclui a escuta dos adolescentes e dos seus pais e mães. Os genitores, inclusive, também estão sendo investigados, porque, caso as denúncias sejam confirmadas, no mínimo estariam se omitindo na proteção dos filhos”.

O caso segue em apuração. Fontes oficiais do MPPB apontam que a investigação inclui depoimentos de adolescentes e a análise do material publicado nas redes. A remoção do perfil é uma medida inicial tomada pelas plataformas após denúncias públicas.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)