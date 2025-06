Menino usa cartão da mãe para comprar açaí e acaba gastando quase R$ 12 mil em jogo online; entenda

Um menino de 10 anos usou o cartão da mãe para comprar açaí e acabou gastando cerca de R$ 12 mil no jogo online. O irmão do jovem, o DJ e cantor Davi Kneip, compartilhou um vídeo da mãe revoltada com a situação e contando o que aconteceu.

Segundo ela, o menino fez compras dentro do jogo usando o cartão de crédito: “Ele gastou R$ 8.400 no meu cartão em Roblox. Ele entrou no meu cartão. Eu gerencio o aplicativo dele. Ele entrou falando que ia pedir um açaí e não pediu açaí coisa nenhuma. Ele foi lá dentro, pegou os dados do meu cartão, comprou e ainda ocultou eu receber os recibos. Olha aqui, vou entrar no computador para vocês verem”, relatou. Ainda no mesmo vídeo, a mãe afirma que, como castigo, vai vender o videogame e o celular do garoto. “Ele vai me pagar”, disse.

Roblox é uma plataforma de criação de jogos MMO e sandbox baseados normalmente em mundo aberto, multiplataforma e simulação que permite criar do zero seu próprio mundo virtual chamado de 'experiência' ou 'place' onde os milhares de jogadores da plataforma podem interagir sobre.

O vídeo viralizou no TikTok e já ultrapassa 1 milhão de visualizações. Mais tarde, Dona Cristina descobriu que o prejuízo era ainda maior: R$ 11.799. O cantor mostrou a mãe acessando o computador e conferindo o valor total. “Quem quiser comprar um Playstation e um iPhone 15, estou vendendo”, avisou ela. “Não sei se estou rindo ou chorando”, completou Kneip.

A dona do cartão afirmou que sua maior preocupação não é o valor gasto, mas sim a atitude do filho, que utilizou seu celular e cartão sem autorização. Ela descartou acionar a Justiça ou solicitar reembolso, preferindo transformar o caso em uma lição de responsabilidade. Como forma de correção, decidiu vender os aparelhos do garoto e impor tarefas domésticas: lavar sapatos, ajudar a limpar o carro, arrumar a cama e colaborar com as funcionárias da casa. Segundo ela, a intenção é que o filho entenda o erro, aprenda o valor do dinheiro e recupere a confiança da família. Em outro vídeo, o jovem aparece demonstrando arrependimento.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web de oliberal.com)