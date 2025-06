Mãe faz alerta após escada rolante esmagar sapato de seu filho: ‘foi descendo e engolindo o pé dele’

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma mãe apontando para o sapato de seu filho que ficou engatado na escada rolante de um shopping, na cidade de Paulínia, localizada no interior de São Paulo. "A gente veio no shopping e o Pedro enroscou o pezinho na escada rolante. Tô até tremendo! Olha o que aconteceu. Por Deus, ele não machucou o pé dele", disse a mãe da criança.

Durante o episódio, a família contou que conseguiu puxar o pé do menino a tempo, antes que a escada rolante também o prendesse. "Puxamos antes de prensar a perna dele e perder o pé. A meia dele chegou a rasgar. Foi descendo e engolindo o pé dele. Ele começou a gritar e puxamos o pé dele", disse a mãe enquanto apontava a câmera para o local do acidente.

A mãe da criança ainda mostrou imagens dos seguranças do shopping tentando tirar o sapato que enroscou em um degrau da escada. "Isso serve de alerta para as mães de crianças pequenas na descida da escada. Enroscou que nem os moços estão conseguindo tirar", disse a mãe. Na legenda do vídeo, ela também escreveu: "Quase acontece uma tragédia com o nosso PP! Tomem cuidado em escada rolante com criança."

A empresa multinacional Schindler Elevators, que fabrica escadas rolantes na Suíça, emitiu um comunicado geral para pais que acompanham seus filhos nas escadas. “Não permita que as crianças arrastem os pés pelas laterais do equipamento. Apesar de ser tentador produzir aquele 'barulho estridente' característico, o pé de uma criança pode ficar preso entre o degrau e o painel lateral, resultando em ferimentos graves”, escreveu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em OLiberal.com)