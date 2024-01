Idoso morre ao cair de escada rolante com altura de mais de 7 metros

Um idoso de 75 anos morreu ao se desequilibrar e cair de uma escada rolante com altura de mais de sete metros, localizada na Estação Recife de Metrô, no bairro de São José, em Pernambuco. O caso teria acontecido no dia 12 de janeiro. Segundo informações da Polícia Civil, um carrinho de um vendedor ambulante, que subia a escada, travou em um dos degraus e causou um amontoado de pessoas que vinham logo atrás. A fim de "sair" da situação e evitar um acidente, a vítima tentou passar pela lateral externa da escada, quando se desequilibrou e caiu.

Informações de testemunhas constataram que o socorro chegou cerca de 20 minutos depois da queda, mas ele já estava morto.

VEJA MAIS

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que um carrinho de produtos travou uma das escadas rolantes da Estação Recife, "provocando tumulto e a queda de um usuário, que veio a falecer". A CBTU também disse que os órgãos técnicos foram acionados para acompanhar as investigações com as demais autoridades competentes e que está adotando "providências cabíveis e necessárias para esclarecer as circunstâncias que envolveram a fatalidade".

"As escadas rolantes são equipamentos que exigem sempre muita atenção, em especial nos horários de maior fluxo de pessoas e situações atípicas. A CBTU lamenta profundamente o acidente e, assim que houver novas informações, estas serão divulgadas nos canais oficiais da companhia", diz o comunicado da empresa que administra o Metrô do Recife.

Vítima tinha ido levar irmão que teve AVC em sessão de reabilitação

O homem era um passageiro do metrô, identificado como Manoel Francisco dos Santos Filho, aposentado, que morava na região metropolitana de Recife, em Jaboatão dos Guararapes.

Quando sofreu o acidente fatal, ele estava voltando para casa após sair para ajudar o irmão, que sofreu um AVC e precisava realizar sessões de reabilitação em um centro próximo do local.

"De manhã, ele acordava, fazia o café, deixava tudo pronto na mesa, entendeu? Tomava banho, se cuidava, para ir pegar o irmão em Candeias", conta a viúva dele, Maria Auxiliadora dos Santos.

Carrinhos não devem ser transportados em escadas rolantes

O Fantástico conversou com um especialista no equipamento de escadas rolante, que afirmou que "se tem alguma coisa para carregar, elevador. Mala, caixa, carrinho: elevador. Carrinho de bebê, carrinho de mercado, nada disso deve ser transportado em escada rolante".

Já o delegado que investiga a morte de Manoel, Igor Leite, está aguardando o laudo do Instituto de Criminalística para concluir o inquérito e já ouviu o ambulante, dono do carrinho, que travou a escada.

"Ele disse que tentou subir pelo elevador com o carrinho dele. O elevador estaria interditado e, por conta disso, ele foi pela escada rolante. Ele negou ter visto os avisos e disse que não foi informado. Mas feita análise do local, existe um aviso, uma placa, que sinaliza que você não pode utilizar nenhum tipo de carrinho naquela escada rolante", afirma.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com